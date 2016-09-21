商情数据“千数头条”上线 实现产经数据的众创众享

深圳2016年9月21日电 /美通社/ -- 近日，国内第一家创业型的产经大数据自媒体平台“千数头条”(T.askci.com)在深圳正式推出。千数头条是商情数据（股票代码：838497），即深圳中商情大数据股份有限公司旗下的大数据自媒体平台，涵盖产经、科技、电商、健康、文娱、地产、汽车、农业等大数据及资讯，为读者推荐有价值的、个性化的产经大数据信息，同时将打造成产经数据行业众创、众享大数据内容的创业平台。

随着数字化逐步走进人们的生活，大数据概念也被更多人熟知。利用大数据技术实现智能信息服务变得非常关键。大数据对于信息服务内容生产的整个流程起了翻天覆地的变化，从选题策划、收集资料、创作发布，传播价值、广告匹配以及对用户行为的分析均离不开大数据，大数据对于信息服务已经产生了较好的社会影响力和社会效益。

互联网自媒体时代的到来，让普通创业者也能投身到“互联网+”的热潮中，且受益匪浅。为迎合这股热潮，千数头条通过众创、众享的模式，激励大众创业、万众创新，实现各层次产经大数据内容的快速流通和变现，最终打造成众多创业者发现数据和共享数据价值的创业型自媒体平台。“千数头条”把原始数据资源分为八大热门类别：产经、科技、电商、健康、文娱、地产、汽车、农业等，普通创业者、数据机构、企业、智库等均能入驻平台，共享数据价值。

从信息传播的角度来看，千数头条是产经数据及信息传播的新型技术平台，通过先进的推荐引擎，让信息传播更具效率。通过数据挖掘、智能分析等技术，千数头条通过机器对各类数据资讯进行计算和分发，并且能够结合用户阅读习惯、阅读环境等多个维度，建立模型，两者结合后，可以智能地为用户推荐越来越精准的个性化的产经数据资讯。

千数头条得益于大数据与算法，每天产生大量的数据，通过大数据挖掘能够了解用户的兴趣分布。千数头条的推荐引擎能有效帮助用户快速发现感兴趣和高质量的产经数据信息，提升用户体验，并有效减少用户浏览到重复或者厌恶的数据所带来的不利影响。

千数头条不仅自身生产内容，还能利用先进的信息推荐技术，为各类产经数据找到好的读者，为读者找到感兴趣的数据。千数头条的发展与内容产业是无法分割的，是共生共荣的一个整体，所以，千数头条在自己发展壮大的同时，也投入大量资金扶持原创，保护原创，共同建设互惠共赢的原创内容生态圈。