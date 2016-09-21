uSens凌感中美开发者比赛正式启动

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 硅谷 ARVR 创业公司uSens凌感日前宣布，正式启动为期五个月的 Fingo 中美开发者比赛。本次大赛9月20日启动，参赛者将应用uSens凌感独立研发的 Fingo 模组进行开发，总额20万美金，中美赛区各10万美金，最终大奖得主将与uSens凌感联合参展2017年GDC。



Fingo模组实物图

本次比赛旨在为 ARVR 交互内容开发者提供一个更专业的技术交流平台。ARVR经过近两年的发展，纯观看的效果已经无法满足用户的需求，大家希望能够用自己双手更自然的与虚拟世界进行互动，真正置身其中的享受 VRAR 带来的沉浸感，这就需要开发者创造更多更优质的内容来满足市场需求。

Fingo模组内置两个红外摄像头，集成了26自由度手势追踪技术，通过计算机视觉算法，识别手部姿态，从而实现与虚拟空间的交互。Fingo简单易用，即插即用，开发者只需要下载 SDK 并连接硬件即可使用。

在三维空间中实现交互，对习惯于二维环境的开发者来说，是个全新的课题，从用户体验角度出发，在内容创意策划、交互设计等方面都需要完全不同的思路和实践摸索。为此，uSens凌感技术团队将全程助力开发者，对入围参赛者提供1对1技术培训及支持，共同探索交互内容开发的高效实操方法。比赛参赛规则具体如下：



独立原创作品，不得抄袭，报名前已启动开发、尚未发布的初期项目亦可；

需满足 Google Cardboard 或者 Samsung Gear app 商店上架及设备配置要求；

需结合uSens Fingo进行开发，移动端或有线的 AR VR 平台均可；

使用手势追踪作为最主要的交互方式，同时可辅助 make r点实现位置追踪（选配项）；

所有参赛者将与uSens凌感签订保密协议及原创承诺 。

本次比赛将邀请全球主流头显厂商负责人、顶级投资机构、业内权威专家、专业资深媒体人等组成专业评审委员会，从手势追踪技术的应用效果、内容的创意创新性、商业潜力、制作精良度以及用户体验等五个方面进行评审。



中国区比赛报名入口：http://www.usens.com/zh/contest/#contest