移动商务公司Mozido宣布2016年实现强劲的全球增长

美国得克萨斯州奥斯汀2016年9月21日电 /美通社/ -- 可靠数字商务与支付解决方案的全球提供商 Mozido 今天宣布，凭借其标记化、汇款、首信易支付网关、移动网络运营商、零售和银行移动软件解决方案，该公司2016年在全球范围内取得了显著增长。

Mozido 首席执行官 Todd Bradley 表示：“从成功在台湾各大银行中推行标记化技术，到首信易支付网关拓展至中国以外的韩国和俄罗斯，再到欧洲的移动零售解决方案用户显著增长，并且在斯里兰卡推出国际汇款服务，Mozido 今年继续成功实施全球战略举措。这些商业上的成功，加上我们成功招揽的优秀团队，正在推动2016年及以后实现强劲增长。”

Mozido 先前宣布，Taiwan Mobile Payment Co（台湾移动支付股份有限公司，简称 TWMP）财团的14家银行已采用其开创性的 HCE 标记化技术，其余12家银行将于今年晚些时候推出这项技术。Mozido 的标记化解决方案为 TWMP 提供移动钱包功能，为消费者提供 HCE 云端或 NFC SE 设备支持。TWMP 是全球首批部署重要HCE技术，并且将 Mozido 的标记化解决方案推向市场的机构之一。

2016年8月8日，Mozido 旗下中国支付网关首信易支付宣布与韩国领先的支付服务提供商 KG Inicis 达成合作关系，携手为中韩两国的商家和消费者提供电子支付服务。首信易支付网关目前为政府、银行、大学和《财富》500强公司（例如苹果、亚马逊、耐克、大韩航空、惠普、博柏利、D&G、巴利、阿玛尼、旅游族、peerTransfer、诺悠翩雅、奈斯派索、H&M、Yoox、中国电信）以及俄罗斯、日本和美国的企业提供服务。

2016年早些时候，Mozido 成功推出美国与斯里兰卡之间的国际汇款解决方案。斯里兰卡注册了全球首项可互操作移动货币服务 eZ Cash 的Dialog、Etisalat 和 Hutch移动客户现在可以通过他们的 eZ Cash 移动钱包收到国际汇款。

Mozido 创始人兼 Strategic Global Initiatives 主席迈克尔-利伯蒂 (Michael Liberty) 表示：“在 Todd Bradley 的战略指导下，Mozido 的优秀团队为全球数百万消费者提供了包罗广泛的金融服务，使 Mozido 的愿景变成现实。我期待看到 Mozido 在产品创新和执行方面继续取得成功，为全球移动用户提供他们所需要的金融服务。”