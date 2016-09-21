迈生活与BELMOND集团达成深度合作，共启非凡之旅

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016年9月，创新的航空里程累积App迈生活宣布与BELMOND集团达成深度合作，用户可通过迈生活App购买BELMOND集团旗下遍布欧洲、南美洲、东南亚、非洲的酒店，豪华火车及游轮产品，同时获取大量航空里程，用于兑换机票或升舱。

穿越百年的东方快车

以东方快车（Orient-Express）闻名的BELMOND集团集高端酒店、酒店管理服务以及观光旅游运营为一体，百年来为用户提供充满魅力的奢华旅行和酒店服务。旗下别致的精品酒店、列车、游轮遍布全世界20多个国家和地区。挑选意义独特的地理位置，每一个“BELMOND”都提供高贵典雅的装潢设施、专业的工作团队，从而保证最高水准的服务品质。

1883年，第一列东方快车从巴黎东站驶出，目前BELMOND集团的豪华列车及游轮均按照欧洲上世纪二三十年代的风格装修，展示出一种独特的怀旧情调，成为大家心目中异国豪华旅行的象征，众多著名文学作品，如阿加莎.克里斯蒂的《东方快车谋杀案》均以此为背景展开。

携手迈生活，百年魅力添新趣

此次与BELMOND集团合作，迈生活甄选曼谷-新加坡火车之旅、缅甸蒲甘-曼德勒豪华游轮，及位于苏梅岛、巴厘岛、意大利、非洲博茨瓦纳、里约热内卢及南非开普敦的6家热门BELMOND酒店，独家定制27个专属套餐。后续还将为用户定制更多具有独特魅力的酒店及旅行产品。用户通过迈生活购买上述产品，不仅能够享受BELMOND集团独特非凡的旅行体验，还能获取大量航空里程，用于兑换多家航空公司的机票，或用于升舱，提升旅行体验。

作为国内领先的航空里程累积App，迈生活为消费者开辟通过中高端餐厅、精品及奢华酒店、高品质Spa、高端玩乐项目等产品累积航空里程的崭新途径，并坚持1-4元1里程积分的高累积比例。用户仅需通过迈生活App支付餐饮消费或预定酒店和Spa等产品，即可根据消费金额直接累积多个航空公司的里程积分。目前迈生活已与国内五家常旅客计划，包括南航明珠俱乐部、东航东方万里行、海航金鹏俱乐部、凤凰知音及四川航空金熊猫俱乐部达成合作。并成为英航会员俱乐部、西班牙伊比利亚航空常客奖励计划、德国汉莎集团旗下Miles & More飞常里程汇及新加坡航空KrisFlyer常旅客计划在中国的直接累积战略合作伙伴。

迈生活创始人兼CEO刘朔廷表示：“为用户提供独一无二的极致体验是迈生活一贯的追求，BELMOND集团诠释了无与伦比的奢华和厚重的历史情怀，与我们的追求非常契合。”他补充道：“迈生活也将给BELMOND用户带去航空里程这一高附加价值，我们相信此次携手将为双方用户带来不可代替的绝佳旅行体验。”