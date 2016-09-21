中科光电：光通讯行业稀缺投资标的

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 刚在澳大利亚创业板上市不久的衡阳市中科光电子有限公司（ZKP Group Limited）（简称中科光电，股票代码：ZKP），正逐渐成为投资者竞相追捧的稀缺投资标的。



中科光电股价走势

股价是最有说服力的参数和论据。中科光电发行价为每股1 澳元，8月29日上市首日的收盘价为每股2澳元，相比开盘价翻了一倍。而这仅仅只是拉开了股价上涨的序幕。9月12日，收盘价上涨到每股2.2澳元；9月13日，再创新高，收盘于每股2.3澳元；9月19日，中科光电股价飙升至每股3.0澳元；9月20日，股价再创新高，收于每股3.3澳元。

相比于发行价，截止到9月20日，在短短的7个交易日，中科光电已经整整上涨了3倍之多。是什么让中科光电如此受到投资者的疯狂追捧？未来，中科光电在资本市场还将会有怎样出人意料的表现？

两大机构护航

谈及中科光电的上市和受追捧，不得不提到两大主力机构 -- 北京展腾投资集团和上海澜升投资集团。

前者北京展腾投资集团，作为中科光电澳洲上市全程辅导机构，是一家集金融投资、境外上市、基金管理、资产运营等服务为一体的综合性跨国金融服务集团。无论是上市前还是上市后的市值管理和企业发展，展腾投资集团在境内外丰富的项目、市场及人脉资源，为中科光电的腾飞和发展提供了有力的翅膀。

后者上海澜升投资集团，是一家主要从事股权投资、实业投资、资产管理、投资管理咨询于一体的综合金融服务公司，是中科光电的天使投资者。作为一家上市公司的天使投资者，其对公司发展的助推作用毋庸多言。

澜升集团总裁办主任徐启在谈及为何投资中科光电时表示，“在互联网高速发展的时代，光通信行业有着非常广阔的发展前景。在考察了国内众多光通信企业后，我们最终选择了中科光电这家管理层领导能力出众、核心技术水准高且员工凝聚力强的企业。这几年来，中科光电的飞速发展乃至成功在澳大利亚挂牌上市，证明了澜升集团投资的独到眼光。”

值得关注的是，在中科光电上市后，澜升集团明确表示不但不会减持股份，反而会继续持有并追加投资。徐启表示，中科光电在现有的生产基地之外，还有着更大的布局，随着公司的成功上市，实现这个战略布局将会变得更加地迅速。而且中科光电在不停地加强技术研发，这将使中科光电的产品成本更低，从而实现利润更大化。“综合考虑了这些因素，我们集团认为中科还有非常大的发展前景，所以决定加大投资力度。”

包括天使投资者在内的主力机构的持续看好，是中科光电股价不断飙升的直接动力。

中长期稀缺标的

主力机构的表态，加上近期中科光电股价的持续飙升、机构的抢筹，对于中科光电未来在资本市场的发展预期，其实已经作了最好的注解 -- 中科光电有望成为光通讯领域的中长期稀缺投资标的。

首先，中科光电的主营业务陶瓷插芯，是光电通讯中的核心元器件。产品广泛应用于航空、航天、传媒、电力、通信、交通、机电、医疗、教育等领域。特别是随着宽带中国战略的实施与4G网络覆盖范围的扩大，以及未来5G市场的发展，光通信市场规模有望不断增长，这将为中科光电带来巨大的市场空间。

其二，和公司所处“风口”同样重要的是，面对光通讯市场的巨大空间，作为近几年杀出来的一匹“黑马”，中科光电在陶瓷插芯行业的研发、技术和创新方面的实力，是其能够分食到陶瓷插芯行业蛋糕的有力保障。

陶瓷插芯行业的技术含量非常高，曾经是日本企业的天下，中科光电的介入，打破了它们对这一行业的垄断。目前中科光电在原材料配方、技术工艺、生产设备、产品质量、成本控制和产品价格等方面均处于行业领先水平。常言道，掌握了核心技术，就掌握了市场的话语权。这也是中科光电集团董事局主席卢立建，敢于表态向华为看齐的底气之所在。

随着此次在澳大利亚的上市，将加快中科光电的产业布局和发展。根据中科光电的规划，此次募集资金将主要用于创新技术研发中心项目建设，并购江苏、浙江两个产业基地，进行更大范围的开发。上市之后，中科光电将目标瞄准了营收和税收的倍数增长，力争在2020年税收在目前的基础上增加10倍。

“未来中科光电将扩大产业规模，建成五大产业基地，成为全国光电产业的排头兵和全球光电行业的领头羊”。卢立建对中科光电的规划，毫无疑问，让投资者对中科光电未来的发展充满想象空间。持有中科光电股票，让利润奔跑是当下最好的选择。