《Ode to Lesvos》讲述难民危机前沿的故事

岛上居民的善举激励人心

伦敦2016年9月21日电 /美通社/ --

来自Johnnie Walker Storyline的新纪录片

渔民Stratis Valamios在Johnnie Walker Storyline的全新纪录片《Ode to Lesvos》中表示：“你能对眼前的事情无动于衷吗？明天遇到困难的可能就是我。如果我与家人被困在一条小船上，我希望能得到帮助。”

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12个月前，Stratis的生活变得面目全非。好几个月来，他一直在家乡周边的水域中试着营救受难的人。由于成千上万的难民冲上岸边，逃离战乱，寻求更好的未来，因此虽然他所在村庄的人口仅有150人，但却成为了难民危机的前沿。

仅在去年，莱斯沃斯岛的居民就帮助了近50万冒着生命危险穿越爱琴海的难民。纪录片《Ode to Lesvos》记录了岛上居民的积极援助行为。作为Storyline计划的一部分，苏格兰威士忌生产商尊尼获加(Johnnie Walker)制作了这部纪录片。Storyline计划旨在讲述全球各地的真实故事。

记录短片《Ode to Lesvos》讲述了岛上居民的故事，他们始终如一的同情心让部分人员，包括Stratis、渔民Thanassis Marmarinos以及85岁的Aimilia Kamvisi获得了诺贝尔和平奖提名。

过去一整年，该地区的头条新闻都自然而然地着重于爱琴海和地中海地区人类发展中悲惨的一面。《Ode to Lesvos》讲述了一个鲜为人知的故事--岛上居民们积极帮助难民，不仅从海中救出难民，还为他们提供住所、食物和水。

作为《Ode to Lesvos》发行的一部分，尊尼获加将支持领先的全球机构国际美慈组织(Mercy Corps)。国际美慈组织帮助全球各地的人在冲突、危机和自然灾害中生存下来并得以发展。自叙利亚战争开始以来，国际美慈组织已经帮助了770多万危机受害者，并将其援助项目拓展到希腊和巴尔干半岛，以便应对难民危机。

国际美慈组织欧洲地区执行董事Simon O'Connell表示：“难民危机对我们所处的世界仍然影响巨大。我们向人们讲述这类故事，并加深人们对于无家可归的难民以及难民接收社区所面临问题的认识，这点非常重要。”

“通过携手尊尼获加讲述莱斯沃斯岛居民如何在去年夏季应对难民困境的非凡故事，我们希望鼓励更多人能积极贡献善心。人类的凝聚力让人们团结在一起，当别人需要帮助时，我们就会伸出援手。”

尊尼获加全球品牌总监Guy Escolme在谈及《Ode to Lesvos》时表示：“这部影片展现了还在持续发酵、规模更大的难民危机中的一个方面，但是它也重点介绍了善举和积极应对如何能为那些为寻求更好未来而踏上危险之旅的难民带来重大改变。我们希望，《Ode to Lesvos》将能鼓舞人们，从而支持全球领先机构国际美慈组织。国际美慈组织及全球其他人士在此次危机中付出的努力让成千上万无家可归的难民看到了美好的希望和可能性。”

除了鼓励人们支持国际美慈组织的工作，尊尼获加还继续携手《Ode to Lesvos》中提到的当地社区，以便确定多个当地项目，帮助人们挺过危机。

《Ode to Lesvos》由圣丹斯电影节获奖导演Talal Derki执导。叙利亚流亡者Derki因有关故乡战争的纪录片《重返霍姆斯》(Return to Homs)在圣丹斯电影节荣获奖项。他表示：“我在叙利亚和希腊的个人生活经历使得这个项目极具个人情感。”

他补充道：“自去年夏天战争开始以来，绝望的难民们开始寻求庇护所和美好的未来生活，在了解了第一手情况后，我认为自己有必要向人们讲述莱斯沃斯岛居民鼓舞人心的善举。他们始终如一的积极性、乐善好施以及人道主义提醒着整个世界：我们有可能让明天变得更美好。”

《Ode to Lesvos》将在国际和平节（9月21日）到来之际发行，网址：https://youtu.be/INkT00ewy48?list=PLxitlhQXKCQyzUWycTBoQ_7zvuYr22lj-

爱心人士可以访问网站http://www.mercycorps.org/johnniewalker来支持国际美慈组织的工作。