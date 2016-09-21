英特尔与韩国SK电讯深化合作 共同推动WebRTC发展

面向WebRTC的英特尔协同通信方案展现智能互联时代实时通信新方式

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 近日，英特尔与韩国SK电讯签署合作备忘录，双方将针对物联网设备的 Web 实时通信（Web Real Time Communication，简称 WebRTC）技术展开合作，并发布应用该技术的开发工具包，以加快全球物联网设备市场的发展。



英特尔与韩国SK电讯签署合作备忘录

WebRTC 是基于 W3C 的开放标准、支持网页浏览器进行实时音视频通信的技术。应用该技术后，浏览器可以不需要插件就可以进行视频沟通、语音通讯，以及数据的分享。在万物智能互联的趋势下，将实时通信功能加入到移动或物联网设备中，可以让用户在世界任何地方都能畅通无阻地进行跨区域的语音和视频通话，因此从智能交通、远程医疗、物联网，到在线教育、企业视频会议，再到互联网金融，通过和 WebRTC 技术相结合，可以实现视频沟通、语音通讯，以及数据的分享，WebRTC 的应用前景潜力无限。

作为韩国顶尖的移动通信运营商，SK电讯一直致力于提升用户体验。在智能互联时代，WebRTC 成为了在手机和非手机的各个终端设备间实现视频语音通讯来提升用户体验的关键性技术。基于英特尔 IA 架构的强大计算能力以及在 WebRTC 领域的领先优势，SK电讯与英特尔签署合作备忘录，双方将围绕三个方面进行合作：首先，双方将基于英特尔® Edison 平台，将高度优化的 WebRTC 实时通信引擎植入SK电讯现有语音和视频通讯参考设计平台（PlayRTC），把 WebRTC 的应用范围从个人计算机和智能手机扩展到物联网设备。第二，基于双方共同研发的物联网设备的 WebRTC 技术（该技术的开发工具包），双方将在英特尔最新的物联网平台的实时通信和视频分析等领域建立合作机制。第三，面向未来，双方将建立长期合作，英特尔更多平台技术将应用到SK电讯，如大数据技术和平台模拟优化技术等。

韩国SK电讯副总裁 CTO Alex Jinsung Choi 博士表示：“借助 WebRTC 技术，物联网设备将支持与智能手机的语音和视频通讯，非手机设备也可以根据客户的需求定制视频和语音电话。例如，网购和配送服务提供商可以利用这项针对物联网设备的技术，自动地接收订单并自动化整个流程，以提高用户体验。”

英特尔公司副总裁，软件与服务事业部系统技术和优化部门总经理 Michael Greene 表示：“通过提供为物联网设备优化的软件，我们将开发一个让客户可以充分利用英特尔技术的环境。基于两家公司的物联网服务开发经验和 WebRTC 技术，我们将努力开发和商业化能够实时通信的创新物联网设备。”

英特尔基于 WebRTC 的协同通信方案由位于上海的英特尔亚太研发有限公司本地团队开发完成。该团队长期深耕 WebRTC 技术，并于2014年首次正式发布面向 WebRTC 的协同通信方案1.0版本。2016年4月在深圳英特尔信息技术峰会上，英特尔发布面向 WebRTC 的协同通信开发套件3.1版本。紧接着在8月份，英特尔在于美国旧金山举办的英特尔信息技术峰会上发布了近三年来第9个正式版本 -- 面向 WebRTC 的英特尔® 协同通信开发套件V3.2版本。经过多年的努力，英特尔不仅在技术上引领了基于 WebRTC 技术的音视频实时通信的发展，同时也在应用上不断地尝试在不同行业的创新，并快速拓展生态圈。目前已经有多家合作伙伴成功部署基于英特尔 WebRTC 技术的协同通信方案。比如，新汉股份有限公司面向企业级客户的视讯工具软件“在e起”（ToGazer），北京中广上洋科技股份有限公司的广电和教育行业的视音频解决方案，以及爱奇艺的实时互动视频通信服务都是基于面向 WebRTC 的英特尔® 协同通信开发套件实现的。此次与韩国SK电讯的深度合作更是将 WebRTC 技术应用拓展到了物联网领域。