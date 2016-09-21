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招商信诺成为纽崔莱健康慈善慢跑唯一保险赞助商

2016年09月21日 18:30 编辑： 经理人网编辑
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深圳2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016上海纽崔莱健康慈善慢跑活动将于10月22日在上海举行，招商信诺人寿保险有限公司（简称“招商信诺”）作为本次活动的唯一保险赞助商，将为参与跑步的市民提供意外医疗和伤害保险服务，另外还将提供约80万元的物品参与慈善义卖。

上海纽崔莱健康慈善慢跑由上海市精神文明建设委员会办公室、上海市慈善基金会、上海市体育局、共青团上海市委员会共同主办。活动为攻克癌症而跑、为筹集癌症研究基金而跑、为人类的健康与希望而跑。十余年来该活动共募集善款逾700万元人民币，已全部定向捐赠给上海市慈善癌症研究中心，用于癌症医治研究。

作为保险公司，除了致力于给客户提供保障以外，招商信诺还肩负着让客户“更加健康、更加幸福、更加有保障”的使命。上海纽崔莱健康慈善慢跑与招商信诺的战略发展及品牌定位非常契合。本次赞助上海纽崔莱健康慈善慢跑是招商信诺把服务范围延展到健康管理领域的又一次尝试，希望借此活动引导客户关注运动、关注健康，帮助客户拥有健康的生活方式。

招商信诺是招商银行旗下的中外合资寿险公司，其产品和提供的服务覆盖保障、医疗、健康管理、子女教育、退休养老、资产传承等多个层面，其中特色业务是健康医疗险。招商信诺自成立之初就不断地开发适合中国人需求的健康医疗及其他寿险产品，同时也引进美国股东的全球高端医疗产品，让中国的客户可以享受到全球范围内110万家高端医疗机构提供的医疗服务。除了保险产品及理赔服务外，招商信诺还在移动客户端发力，致力于为用户提供全方位的健康管理解决方案，通过健康测评为用户私人定制健康计划、改善健康状态，并通过计步、社区等功能让用户越来越健康，减少和控制疾病的发生。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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