BroadLink全球生态合作伙伴大会在深圳成功举办

深圳2016年9月21日电 /美通社/ -- 9月18日下午14时，BroadLink全球生态合作伙伴大会在深圳蛇口希尔顿南海酒店正式拉开帷幕。期间，BroadLink发布了“CloudThink云想”智慧地产整体解决方案，提出下一代物联网的“IoVT”概念，并与悉尼科技大学签订了建立中澳联合实验室的备忘录。发布会最后，BroadLink和什么值得买发布“BroadLink DNA专区”，为用户提供“场景化智能”体验，迈出了智能进入千家万户的一大步。本次大会以“真实的虚拟世界”为主题，邀请众多业内人士对人工智能与“虚拟”物联网的发展做了深刻的探讨。



BroadLink发布会

招商创新投资：期望BroadLink构建包括万物和城市公民共聚和共享的平台

在大会上，BroadLink CEO刘宗孺宣布于2016年3月完成了招商创新和创新工场主导的C轮融资。招商创新投资总经理吕克俭先生进行了开场演讲：“BroadLink是我们的最好合作伙伴，我们有关于城市发展、绿色互联、智慧的相同理念，我们有广大的市场和先进的技术作为双方的优势互补。从深圳最高端的楼盘双玺，和最具情怀的壹间公寓开始，希望我们的合作由此走向全国，这是我们对BroadLink的期待！”

智慧地产整体解决方案发布

经过三年的积累，BroadLink已经连接了近200家智能家电、电工企业，并且与业界优质的智能硬件产品实现了互通。基于强大的互通产品基因，自C轮融资后，BroadLink开始了地产智能化解决方案的探索，并经过数月的努力，在本次发布会上亮相了“CloudThink云想”智慧地产解决方案。

“CloudThink云想”是一套智慧地产整体方案，它让不同品牌不同类型的产品在一个系统中稳定地工作，通过一个超级App（IHC智慧生活管家）在本地端及云端做好互联互通，并且具备自我学习，自主进化的能力。

“CloudThink云想”智慧地产解决方案目前主要面向于两个方向，全屋的智能化与社区的智能化。在全屋智能化的部分，CloudThink将会集成现有的成熟稳定智能家庭控制系统，同时辅助AI在家庭中的落地，目前已经集成了多数主流的有线/无线集成产品，包括开关面板、电工照明、安防监控、空调新风、电动窗帘、厨房卫浴等百余款国际国内一线品牌的产品；在社区智能化的部分，BroadLink希望建立一个智慧社区总集成开放平台，目前物业维修，公共设施巡检等功能已经完成，后续将会开放接入更多的第三方服务。

BroadLink正式发布了四款地产智能家居套餐，套餐内以使用场景打包，会根据项目需求做个性化配置。

目前，BroadLink与招商蛇口及万科达成了战略合作，同时与保利，富力，龙湖，恒大，绿城，鲁能，碧桂园，中粮，金地等Top地产商在项目中也有深度的合作。

期间，智车优行CEO 沈海寅发表了演讲助力CloudThink，目前车子越来越普及，IoT和车联网的结合将诞生更多的可能性，现在的热恋期将擦出怎样的火花就让我们拭目以待！

IoVT虚拟世界发布

IoT -- 万物互联已经提出好多年了，强调的是设备联网，物与物之间互通。IoVT则是BroadLink发布的全新系统：“真实的虚拟世界” -- Internet of Virtual Things。在IoVT概念中，设备联网只是让现实世界设备通往虚拟世界的一种手段。在虚拟世界中，互联网、移动互联网、物联网、人都将抽化成为虚拟设备，这些虚拟设备可以被任意组合、联动，通过AI大脑为人类提供更好的决策与服务。反过来，在虚拟世界的一切又可以通过真实的设备映射到我们的日常生活中。

人类所生活的世界，其实可以分为两个部分 -- “物理世界”和“数字世界”。BroadLink认为IoT的发展分为三个阶段：

第一阶段，我们的设备通过联网模块从物理世界连接到数字世界，然后再返回到物理世界，智能手机实现1对1控制。我们称之为“IoT -- 智能硬件时代”；

第二阶段，我们有越来越多的设备品类连接到数字世界，因此，我们需要超级APP能将不同品类不同品牌的设备集中控制起来，设备之间、数据之间的互联互通，实现场景的控制和设备之间联动控制。我们称之为“IoT -- 互联互通时代”；

第三阶段，BroadLink推出了全新的理念VT -- 虚拟设备。设备进入数字世界不会直接联通到我们的智能终端，他们会以虚拟设备的形态停留在数字世界，虚拟设备之间可以自由的组合成为一个大的虚拟设备。包括，人体也可以抽象成一个VT虚拟物体，我们人也有自己的属性和参数，通过定义人，我们可以将人的情感带入到数字世界，并且与其它虚拟物体组合。这就是我们正在建立的虚拟世界，我们认为这是人类的未来，也是物联网的未来。在我们的虚拟世界里，有无数个虚拟物体，围绕着人工智能，为真实的物理世界提供更完美的服务。我们称之为“IoVT -- 虚拟世界时代”；

为了承载所有的虚拟设备，BroadLink设计了一个本地智能中心 -- IHS（intelligent home server）。在会上，COO姚博与CIBN联合发布了IHS（智慧家庭中心）。

中澳联合实验室发布

人工智能与家居的结合同样也是BroadLink C轮后的发展方向。在大会上，我们邀请来了张成奇教授（IEEE计算机学会智能信息分会主席、澳大利亚国家人工智能委员会主席），就AI与家庭的结合提出了他的深入研究。

随后，在William Purcell教授（悉尼科技大学常务副校长）、Bob Carr教授（澳大利亚前外交部长）主题致辞后，宣布BroadLink与UTS（悉尼科技大学）筹备成立中澳联合实验室，强化双方在大数据、深度学习及人工智能方面研究与培训的合作，共同为加快人工智能研究步伐，攻克技术难题而努力。来自清华大学、上海交通大学、华中科技大学、北京理工大学等国内人工智能研究的顶级专家也见证了签约仪式。

与什么值得买开展深度合作，建立BroadLink DNA专区

发布会的尾声，由什么值得买CEO，那昕发布了BroadLink DNA专区。推出了第一个“虚拟设备”智能婴儿房，今后还会陆续推出包括客厅、厨房、卧室等场景。什么值得买作为一个用户粘性极高的内容导购平台，可以为BroadLink生态合作伙伴搭建与终端用户深度互动的桥梁。