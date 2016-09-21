万豪礼赏为中国游客推出一系列全新专属服务

“礼遇”服务计划提供微信礼宾、普通话客服及各种便利服务，令跨国旅程更舒适安心

香港2016年9月21日电 /美通社/ -- 十一黄金周即将到来，万豪礼赏宣布推出专为中国游客量身订制的专属服务计划 -- “礼遇”，让中国游客出国旅游时，仍可体验一系列专属中式服务，享受与身处国内无异的舒适安心服务。“礼遇”服务已在中国游客出境游热点的万豪国际参与酒店中推出，当中包括巴黎、伦敦、迪拜、东京、大阪、首尔、曼谷等地。

“礼遇”计划，可让万豪礼赏会员通过微信直接与当地酒店员工使用中文交谈，获取专属礼宾服务，包括出发前获取目的地旅游信息、查询预订状况，咨询酒店及房间内设施细节，退房后给予意见反馈等，都能轻松利用微信完成，让旅客倍感轻松自在。

万豪国际集团亚太区万豪礼赏计划和内容营销副总裁段安凯 (Anka Twum-Baah) 女士表示：“中国是全球最大的出境旅游市场，而新一代的中国游客更热爱探索世界。根据我们与胡润百富携手进行的调查发现，42%的年轻高端旅客期望拥有个性化的旅游体验，61%被访者偏好电子化客服。这正是我们选择在黄金周前夕推出‘礼遇’计划的原因。‘礼遇’计划的出现，使得中国的常旅客会员在体验旅行乐趣之外，还能以中文直接通过电子化平台获取所需的服务，如要求中式美食和其他宾至如归的服务等。”

“礼遇”计划所提供的一系列中式服务包括：普通话酒店服务员、酒店和旅游的中文指南、免费中国茶、中式早餐、普通话电视频道和报纸、当地手机卡、电源转换器、移动 Wi-Fi 租借、以及“礼遇”特色迎宾礼品等。

“礼遇”计划现已于万豪位于亚太地区、美洲、欧洲及中东的41家酒店全面推出。万豪礼赏会员请即登入 marriott-liyu.com，了解参与酒店及计划详情。

中国游客登记成为万豪礼赏会员后，不但可以享受“礼遇”计划所带来的便利，更可独家获享会员专享优惠，如优惠房价、免费 Wi-Fi 等。万豪礼赏会员也可利用万豪手机 APP 进行登记入住及退房，以及提出服务请求。登记成为万豪礼赏会员或了解计划详情，请登录 marriottrewardsapac.com。