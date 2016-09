2016 Shake The Lake 首届凯宾斯基舞动湖畔国际音乐节完美落幕

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 9月16日,在优美的雁栖湖畔,伴着中秋的明月与荡漾的湖水,一场空前盛大的国际级布鲁斯音乐盛宴在北京雁栖酒店完美落幕。经典蓝调音乐、激情摇摆爵士舞会、美酒盛宴、7位世界杰出音乐家首次同台,带领宾客穿越到上世纪30年代,领略了真正的布鲁斯音乐风情,风华璀璨在水天相映之间与380位音乐爱好者一同优雅,一起狂欢。国际名模马艳丽女士、国内著名音乐人春晓老师、中央电视台 CCTV9频道著名主播梁洪女士以及艺术家、成思危基金理事长、爱心火炬创始人成卓女士等名人也出席了本届音乐节,与京城各界精英、名流一同度过了一个美好与难忘的布鲁斯风情之夜。



2016 SHAKE THE LAKE首届舞动湖畔国际音乐节完美落幕

这个中秋佳节,北京雁栖酒店为宾客打造了一个难忘的视听盛宴,伴随着原汁原味的现场布鲁斯音乐演奏,宾客们尽享奢华晚宴舞会及次日早午餐音乐会。在湖光魅影的舞池边,宾客们身穿30年代爵士风情的华丽舞服,在雁栖湖畔激情摇摆,炫出了魅力与醉人风情。

视 -- 中秋的明月,闪烁的灯光,摇曳的湖水,光影的结合,目之所及,一切都在随着音乐摇摆,整个世界都在舞动,整场盛宴为宾客呈现了前所未有的视觉冲击及美轮美奂的梦幻感受;

听 -- 7位世界著名的布鲁斯音乐家及乐手,演奏爵士、摇滚等经典曲目,是一次耳朵的洗礼!全场宾客在这种深富魅力的音乐语言带领下穿越到上世纪30年代的布鲁斯风靡一时的音乐胜境;

宴 -- 为音乐节量身定制的美食盛宴,精致的四道式晚宴,丰富的早午餐单,宾客在视、听感官充分调动与愉悦的同时,与亲友激情欢聚,味蕾大开,尽享饕餮。

本届音乐节由 SHAKE THE LAKE 舞动湖畔国际音乐节的最强演出阵容精彩演绎,包括 SHAKE THE LAKE 创始人等7位杰出世界著名的音乐家首次同台演出,全球各地顶级爵士乐晚会的主演嘉宾也都莅临现场,呈现了一场原汁原味的布鲁斯音乐与摇摆盛宴。其中:闻名遐迩的两位钢琴家 Richie Loidl 和Johnny Schutten,是 SHAKE THE LAKE 舞动湖畔国际音乐节的发起者和创始人;来自德国慕尼黑的 Martin Schmitt 被誉为欧洲最有才华的艺术家之一,是本届音乐节的招牌艺术家;Christoph Steinbach 被人们称作是“演奏速度快于其影子的创造性钢琴家和音乐家”,有着“摇摆之狼” 的美誉; “天籁之声”Nicolle Rochelle 来自美国,是充满艺术才华、多才多艺的音乐家和舞蹈家;来自奥地利的鼓手 Franz Trattner 和低音提琴手 Peter Strutzenberger 组合成为本届音乐节的绝妙节奏乐器组。

SHAKE THE LAKE 舞动湖畔国际音乐节,1995年发源于世界音乐之城-奥地利。美丽的沃尔夫冈湖,一直被人们誉为“快乐的源泉”,是生命能量之源。灵动的湖水,如舞动的音符闪烁流淌,使热爱生活的几位音乐家由此生产灵感,将象征生命之水与布鲁斯蓝调音乐完美地结合,于是“SHAKE THE LAKE”舞动湖畔国际音乐节就此拉开了序幕,“湖水-音乐-生命”便成为经久延续的主题。音乐节围绕“湖水”展开,以充满律动的蓝调爵士乐表演及摇摆舞会为主要内容,不仅成为众多世界级音乐家演出与狂欢的聚集地,更是名流、富商等高端人士每年的重要聚会之一。经过数届发展,SHAKE THE LAKE 舞动湖畔国际音乐节早已成为欧洲最盛大的爵士音乐节之一。

让快乐在这里延续,生命在这里舞动!此次雁栖酒店(由凯宾斯基酒店集团管理)为宾客呈现了一段全新的精彩体验。风景秀丽的雁栖湖位于京郊怀柔城北8公里处的燕山脚下,得天独厚的地理位置与自然风光,再配以雁栖酒店“天人合一”、融于自然的风格建筑及专业的现代化服务设施,不仅完美诠释了 SHAKE THE LAKE 舞动湖畔国际音乐节“湖水-音乐-生命”的精髓,更使音乐节提升了一个新的高度,一切都将在这里升华。

“这是一个放松的舞会,更是与家人和朋友欢乐相聚、尽情开怀的最佳场所”北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛总经理 Brice Péan 说道,这样富有艺术气息的生活方式是值得期待的,让我们明年再聚,期待下一届 SHAKE THE LAKE 舞动湖畔国际音乐节更加精彩!

本届音乐节还得到了众多品牌及合作伙伴的支持,包括:

BMW 宝马、法国娇兰、领秀雁栖翡翠花园、FIJI Water 斐泉、Blueair, FEURICH、Salzkammergut 和Summergate 等。

以及独家媒体支持:《Noblesse 至品生活》 杂志

特此鸣谢!