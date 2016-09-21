重庆富力假日酒店推出国庆特惠客房

重庆2016年9月21日电 /美通社/ -- 国庆黄金周来临之际，重庆富力假日酒店推出特惠客房推广活动。登录酒店官网www.holidayinn.com.cn 搜索酒店，或登录携程、艺龙网即可预订，仅需人民币389元即可享受酒店高级客房入住一晚，在此特惠价格基础上加人民币80元即可包含1至2份早餐并免费享受高速宽带体验及无线网络接入和免费使用健身中心及室内恒温泳池，以此价格入住的宾客光临沁香庭中餐厅还可尊享8.8折优惠。在线预订截止于2016年10月9日，宾客可于2016年9月29日至10月9日期间下榻入住。







重庆富力假日酒店外观

重庆富力假日酒店是全球领先的国际酒店管理集团 -- 洲际酒店集团 (InterContinental Hotels Group) 在重庆管理的假日酒店，坐落于重庆沙坪坝区，临近重庆西永微电园区、重庆西永综合保税区、璧山皮鞋城，以及云集各大高校与特色美食的大学城熙街餐饮一条街。酒店距离重庆北站25公里，驱车40分钟即可抵达重庆江北国际机场。靠近酒店的轻轨1号线或是充足的出租车资源更可便于宾客随时随地领略渝都“山城重庆”的别样风情和被誉有“小香港”之称的绮丽夜景。酒店靠近成渝、渝遂及兰海高速出口，距离磁器口古镇、歌乐山红色旅游基地仅20公里，宾客可轻松抵达，感受重庆巴渝古镇的魅力，体验山城红色记忆之旅。

重庆富力假日酒店于2016年3月开业，酒店旨在以卓越周到的服务满足商旅人士的需求，并以舒适、休闲的环境和氛围为宾客提供放松自我、释放身心的理想居庭。酒店位于重庆沙坪坝区大学城南路26号，宾客还可拨打酒店电话 023-8861-6666 进行咨询或预订。

关于洲际酒店集团

洲际酒店集团（伦敦证券交易所：IHG，纽约证券交易所：IHG（ADRs））在全球拥有九大闻名遐迩的酒店品牌，其中包括洲际酒店及度假村、英迪格酒店、皇冠假日酒店及度假村、假日酒店及度假村、智选假日酒店、Staybridge Suites、Candlewood Suites、EVEN酒店和華邑酒店及度假村。

洲际酒店集团拥有世界首个也是最大的酒店忠诚客户计划 -- IHG优悦会。目前，IHG®优悦会在全球拥有超过8,200万会员。2013年7月，IHG®优悦会全面焕新，并在全球推出包括免费上网服务在内的一系列全新的会员专属礼遇。

洲际酒店集团旗下拥有、管理、出租或托管的酒店多达4,700多家，共有697,000多间客房，遍布全球将近100多个国家和地区，并有近1,200家在建酒店。

洲际酒店集团有限公司是集团的控股公司，该公司成立于英国，分别在英格兰及威尔士注册。

如需了解洲际酒店集团旗下所有酒店品牌的信息或进行网上预订，请访问 www.ihg.com。如需优悦会的信息请访问 www.ihgrewardsclub.com。如需洲际酒店集团的最新消息，请访问www.ihg.com 、www.twitter.com/ihgplc、www.facebook.com/ihg 或 www.youtube.com/ihgplc。

寻求新闻资料，请联系：

邓世容女士

市场传媒经理

重庆富力假日酒店

电话：023-8861 6666

手机：185-8040-7820

邮箱：lucia.deng@holidayinncqut.com