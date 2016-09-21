东丽携东丽比诺助推上海国际马拉松赛事 对外招募参赛者

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 金秋十月是申城最美的季节，在这最美的季节申城即将迎来一年一度跑步爱好者的盛会 -- 上海国际马拉松赛。从1996年的首届开始，上海国际马拉松赛一路走来，迎来了21岁的生日。随着赛事组织的渐渐完善，马拉松文化的普及，跑男跑女也在飞快地成长，今年的参赛规模再创新高，总人数达38,000人。越来越多的跑者来关注上海马拉松国际赛事。

东丽集团从1997年起就冠名赞助上海国际马拉松赛直至2011年。时隔四年后再次以“创始赞助商”的身份回归，今年是东丽赞助的第17届。作为一名良好的企业市民，东丽集团在全球26个国家、地区推进事业发展的同时，常年以振兴学术・艺术・体育为目标，积极推进着社会贡献活动，对于上海马拉松的赞助就是其中一环。17年来，东丽伴随着上海国际马拉松赛的成长，也不断助力着跑者们用自己的双脚一步步丈量申城这座美丽的城市。

今年是东丽成立90周年，东丽携旗下东丽比诺®家用净水器品牌成立30周年之际，为了助力广大马拉松爱好者，自本月14日起陆续在【东丽家用净水器torayvino】的微信公众平台上开放了100个名额，公开免费招募各项赛事的跑者，同时赠送由东丽研发的新型环保和吸湿排汗素材配合独特的一体成型针织无缝工艺的T恤衫，希望更好地回馈跑者们对上海国际马拉松赛的热爱及对东丽的支持。立即关注【东丽家用净水器torayvino】微信号即可参与东丽上海国际马拉松赛招募活动。

申爱到底，注目东丽！