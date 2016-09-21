澳大利亚半数银联卡受理商户可用云闪付

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 银联国际宣布，自去年6月云闪付落地澳大利亚以来，已有约27万台POS终端支持云闪付。这意味着当地受理银联卡的实体商店中，有一半可用带“QuickPass”标识的银联芯片卡，以及各类支持云闪付的智能手机。澳大利亚成为云闪付受理终端最多的境外市场。

2015年，中国赴澳旅客数量突破100万人次，同比增长21%，这些游客以观光游览、休闲度假为主。今年6月底起，澳洲首次对持有电子护照的中国（含香港、澳门）公民开放入境自助通关系统，旅客入境更加快速、便捷，或继续提升到访中国游客人数。澳大利亚旅游研究所最新预计，中国将在未来一年超越新西兰成为当地最大的国际游客来源地。

在澳大利亚使用银联卡已比较方便，90% ATM 和 65% POS 终端可用银联卡，这些商家覆盖商场百货、酒店餐饮、知名景点等各个场所。随着澳洲四大行全面开通银联卡受理业务，今年内，当地商户的银联卡受理覆盖面将提升到80%以上。“云闪付”则是澳洲银联卡业务的亮点之一，受理范围快速扩大，主要得益于云闪付凭借便利、安全的特点，受到越来越多商户和持卡人的认可，成为商户提升服务能力、吸引游客的重要手段。

在澳大利亚，支持云闪付的商家不仅包括 Myer 百货公司、知名景点库克船长游船、全澳最大连锁集团Harvey Norman，还有以简洁实用著称的无印良品、平价休闲服饰品牌店优衣库，以及悉尼金唐、东海等海鲜餐厅等。持卡人在这些商店使用云闪付，用银联借记卡消费无需签名，用银联信用卡消费100澳元以下既不用输入密码，也不用签名。

目前，游客在澳洲在澳大利亚任意商户购物满300澳元，离境时能在所有15个海关口岸用银联信用卡办理退税。消费者可下载使用手机客户端 (APP) “TRS”，选择银联信用卡作为接收退税的方式，不仅能提前在线填写退税申请，还能通过快捷通道大幅缩短退税办理时间，退税金额将直接退还至人民币账户，非常便利、安全。