YBase品牌众创空间四地启动，助力中外创业交流

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- YBase品牌众创空间于今日在新天地城汇大厦20 层的城汇–YBase举行了品牌发布会，并隆重宣布其在上海新天地、上海金桥、成都成华和深圳前海的四个众创空间平台同时启动。活动当天，YBase众创空间联合接力连筹、上海天使投资俱乐部、香港科技园以及香港天使投资脉络共同主办的VC Day&NxTEC计划创业项目路演也同步举行，邀请了众多来自香港和中国的创业团队及投资人前来参加，旨在促进两岸青年跨界跨地区深度交流。



YBase创始人与路演团队合影

跨界交流推动两岸青年创新创业

本次参加VC Day&NxTEC路演的共有6个团队，项目涵盖生物科技、电子机械、数据分析、视觉特效等多个高新领域。此次活动的发起人之一的YBase总裁汤旭东表示，高新技术驱动的创新创业是未来的经济趋势，上海、深圳和成都都处于中国经济发展的前沿，为两岸创业青年提供了广阔的舞台。

超过50位投资人参加了此次路演，并与创业团队展开了深入的交流和洽谈。投资人对路演项目产生了浓厚的兴趣。接力连筹负责人表示，接力连筹和上海天使投资俱乐部一直以来致力于推动智能科技及互联网新兴服务领域初创企业的发展，此次路演不乏亮点，跨界的形式特别有趣，不仅为投资人展示了许多高质量的项目，也激发了不少新的灵感。



50多个投资人观看路演团队的项目讲解

YBase启动尖端众创平台

YBase是著名房地产投资基金凯龙瑞集团重金打造的高端众创空间品牌，旨在为尖端创业者打造一流的众创平台。YBase的“Y”代表“Young”，寓意为年轻人以及有年轻心态的创业者提供的基地，同时“Y”有汇聚之义，会将志同道合的人集中在一起。目前已经在上海新天地、上海金桥、成都成华和深圳前海拥有四个中心，为不同阶段和规模的企业提供灵活的办公空间方案，办公地点覆盖全国满足企业的扩张需求。



城汇YBase众创空间内部

YBase除了有一流的配套设施，更在服务环节下足功夫，利用集团自身的资源优势，为创业企业提供一站式的服务，让创业者专注于自己的核心能力的培养；通过社区的建立，为尖端创业者提供学习、交流及资源共享的机会；通过YBase对接的投资基金，加快企业的孵化速度。并在后期提供加速服务，快速培养企业快速成长，让入驻企业能够专注于突破团队极限，释放发展潜能。