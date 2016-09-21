哈萨克斯坦将持续开发绿色能源 不受油价的影响

哈萨克斯坦阿斯塔纳2016年9月21日电 /美通社/ -- 哈萨克斯坦能源部长卡纳特-波祖姆巴耶夫 (Kanat Bozumbayev) 在阿斯塔纳未来能源论坛上表示，哈萨克斯坦将继续在未来几十年内积极开发可再生能源，而不受油价的影响。

卡纳特部长强调说，哈萨克斯坦政府在油价高达每桶120美元时开始开发绿色能源，政府将继续这项工作，即使油价跌至每桶20美元。

波祖姆巴耶夫先生称：“哈萨克斯坦将在2020年之前逐步将可再生能源纳入国家能源结构中。从2020年至2030年，该国将采取更加积极的能源战略。为了实现这一目标，我们创建了一项规章制度，明确的指标将有助于我们对国家规划系统和技术工具的开发工作进行监测，从而开展潜力评估。”

出席该论坛的哈萨克斯坦能源部副部长 Magzum Mirzagaliev 表示：“哈萨克斯坦共和国共拥有48座正在运营的可再生能源工厂，总产能为252.37兆瓦（其中水力发电厂的产能为122.99兆瓦、风力发电厂的产能为71.87兆瓦、太阳能发电厂的产能为57.16兆瓦、沼气发电厂的产能为0.35兆瓦），占该国总发电量的0.94%。到2020年，该国计划投入运营23座太阳能发电厂、约20座风力发电厂、逾10座水力发电厂和多座小型水力发电厂。”

据能源部表示，哈萨克斯坦已决定从2021年至2030年通过采取措施减少温室气体排放，目标是到2030将温室气体排放量减少15%（绝对目标）和25%（假定目标）（与1990年相比）。

此外，到2020年，天然气年产量将达到约650亿立方米。今年的天然气产量预计约为430亿立方米。

波祖姆巴耶夫先生强调说：“除了扩大出口之外，天然气产量的增加将使我们能够更加积极的在国内市场使用天然气，开发燃气发电技术替代煤基技术。这将有助于降低国家能源系统对环境的影响，并减少温室气体排放。”

以“未来能源”为主题的国际专业性展会 -- 2017世博会 (EXPO-2017) 将于明年在阿斯塔纳举行，是国家绿色能源开发计划中最重要的项目之一。国营公司 Astana Expo-2017董事长、在该论坛上发表演讲的 Akhmetzhan Yessimov 表示：“无论是从科学和还是政治角度上来说，EXPO-2017 都在打造新的全球绿色经济过程中发挥了关键性的作用。”

他说：“迄今为止，103个国家和17家国际组织已确定参加本次展会。展会施工工作正在按预定计划进行，我们已完成了85%的施工工作。此次施工涉及13,700多名工作人员和560台设备。”