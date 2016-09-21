广告主优选媒体巴士在线 跨界创新打造营销平台

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 昨日，由媒介360主办的2016中国影响力者论坛暨百大广告主大会在上海举行。主办方于会上发布了《中国百大广告主需求调研报告》。巴士在线作为报告披露之广告主眼中的优选媒体受邀参会，并从“跨界创新，品效合一”的角度与参会的广告主、代理商及其他媒体共同展开探讨。



广告主优选媒体巴士在线 跨界创新打造营销平台

巴士在线从今夏与《中国新歌声》的战略合作为切入，阐释其作为公交移动电视媒体对于精品IP为内容创新与跨界整合提供核心驱动力的独到见解。并以围绕电视主节目的定制网综《新歌声LIVE战队》的娱乐营销企划为例，分享巴士在线如何围绕精品IP，展开内容创新，为蒙牛、佳沛新西兰奇异果等广告主打造台、网、直播及公交移动电视的跨界整合与传播。进而展现其如何以媒体产品为核心，基于场景营销的打造、运用iBeacon技术的互动产品，通过双屏互动实现场景的O2O；同时，如何协同时下流行的手机直播产品“LIVE直播”的打造与联动，以完整的产品布局，成功构建CCTV移动传媒的全时互动移动营销平台。

巴士在线股份有限公司副总裁兼媒体事业部总裁夏秋红女士在会上表示：“移动互联网时代，广告主的期望与要求不断提升，作为媒体我们将时刻保持与时俱进的前瞻思维，持续以好的创意、好的跨界产品为他们提供营销解决方案来协助达成品、效的双向诉求。”