2017年上海米其林指南正式发布 彰显上海高品质美食文化

唐阁获评米其林三星餐厅

喜粤8号成为世界上价格最低的米其林二星餐厅

米其林指南首次登陆中国大陆上海，高度赞誉上海当地美食及中国菜系的多样性

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016年9月21日，米其林正式发布首版2017年上海米其林指南，该指南充分展现了丰富多彩的上海美食。在本版米其林指南中，总共有1家餐厅获得三星，7家餐厅获得两星，18家餐厅获得一星，以及25家必比登美食推介餐厅。



米其林品牌与对外关系总监、集团执行副总裁、集团执行委员会成员董可兰（Ms. Claire Dorland-Clauzel）女士和米其林指南国际总监米高·艾利斯（Mr. Michael Ellis）先生揭幕上海米其林指南



米其林品牌与对外关系总监、集团执行副总裁、集团执行委员会成员董可兰（Ms. Claire Dorland-Clauzel）女士（右一）、上海首家米其林三星餐厅唐阁谭总厨和米其林指南国际总监米高·艾利斯（Mr. Michael Ellis）先生（左一）合影



米其林品牌与对外关系总监、集团执行副总裁、集团执行委员会成员董可兰（Ms. Claire Dorland-Clauzel）女士、米其林指南国际总监米高·艾利斯（Mr. Michael Ellis）先生与获誉餐厅厨师及代表亲切合影

米其林品牌与对外关系总监、集团执行副总裁、集团执行委员会成员董可兰女士（Ms Claire Dorland Clauzel）表示，“继新加坡米其林指南之后、首尔米其林指南之前，我们非常自豪地推出中国大陆的第一本米其林指南，继续我们在亚洲的发展步伐。”

在首版上海米其林指南中，位于新天地朗廷酒店内的唐阁（T’ang Court），获评米其林三星餐厅。“唐阁卓越的烹调水准，值得专门造访！”米其林指南国际总监米高•艾利斯先生（Mr Michael Ellis）感叹道，“这家餐厅陈设精致、气氛宁静，大堂内仅设置6张餐桌。由经验丰富、才华横溢的谭总厨（Justin Tan）掌勺的经典传统粤菜，融入了新派菜肴的风格，几道特色菜完全征服了米其林的评审员。”

此次上海米其林指南中共评选出7家米其林二星餐厅，其中半数主打中国菜，并以粤菜居多。喜粤8号（Canton 8）餐厅就是其中一个代表，这家人气餐厅性价比很高。“在喜粤8号，顾客可以以人均48元人民币的价格品尝到米其林二星水准的菜肴。因此这家小店也成为了世界上最便宜的米其林二星餐厅！”米高•艾利斯指出，“喜粤8号正是上海美食的缩影：精湛的厨艺、美味优质的菜肴。”同样获评二星的还有逸龙阁、御宝轩以及专做上海本帮菜的雍福会。此外，三家西式餐厅也获得了二星评价：世界名厨岑柏涛（Umberto Bombana）的第三家餐厅 -- 81/2 Otto E Mezzo Bombana，以传统意大利菜著称；2016年初开张的乔尔‧卢布松美食坊（L’Atelier de Joël Robuchon），提供当代特色法国美食；以及Ultra Violet，根据著名法国主厨Paul Pairet独创理念经营，让顾客感受与众不同的用餐环境之余，22道佳肴组成的美食体验更是无与伦比。

在上海的首次评选中，18家餐厅被授予米其林一星。此次星级评选的结果更是印证了上海这座城市拥有多元化的中国美食，比如鹅夫人（莘庄）的广式烤肉，福和慧的素食料理，南麓‧浙里的杭州菜，以及老正兴、迷上海、雍颐庭的上海本帮菜等。

最后，有25家餐厅被米其林指南的评审员评为“必比登美食推介”（Bib Gourmand）餐厅。这项受到了大厨及美食家们推崇的荣誉，是用于表彰那些菜品质量高并且价格适中的餐厅，即人均消费额低于200元人民币。

2017年上海米其林指南APP已于9月21日面世（IOS和Android版），纸质版指南将于9月23日上市。

首版上海米其林指南共评选出：

三星餐厅1家

二星餐厅7家

一星餐厅18家

必比登美食推介餐厅25家