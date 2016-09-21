别克威朗GS/新昂科拉激荡热波音乐节

年轻带感 星光璀璨

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 9月24-25日，2016上海西岸热波音乐节火辣登陆上海徐汇滨江东安路绿地，包括李玟、蔡依林、林宥嘉、许魏洲、SNH48等在内的超强明星阵容将带你走入音乐的世界，用汗水、呐喊、拥抱和你一起狂欢！在夏末秋初的申城尽情享受音乐，肆意欢笑，任意大喊，释放年轻能量展现最真实自我！与此同时，别克也携威朗GS和新昂科拉带感而来，招募城中最潮的你与他们一起参加夏末最大的音乐派对，共同演绎“年轻，就要带感”！



热波音乐节海报

作为永远不拘泥于一种形式的热波音乐节，今年又带来什么全新体验呢？本次热波音乐节特别创立“概念音乐节”的全新模式，通过5个不同乐章组成一个有主线、有高潮的完整音乐剧剧本。配合超现实主义的“天堂鸟”主舞台通过歌手和舞蹈演员以及台下的乐迷一起演绎一个来自天堂鸟故乡的勇敢传说，并联合顶级舞美和制作团队，打造国内音乐节史上最具想象力、最梦幻、最炫酷的音乐狂欢节。



年轻，就是带感 热波音乐节海报

别克展台也化身成带感鼓手，现场特别增设架子鼓打击互动游戏，带来多元化的音乐体验，光临别克展台仿佛走进有着节奏的音乐世界！这个周末，威朗GS将与另一个年轻人的“大伙伴”新昂科拉击掌合体，在热波音乐节上掀起音乐浪潮，让我们跟上节奏High起来吧！

年轻，就要带感，让熟悉的旋律再次响起，你，准备好了吗？