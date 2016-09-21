英国赛车节即将在京开幕 共享赛车文化盛宴

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 英国赛车节将于10月1日在北京金港汽车公园赛道举行。本次赛车节将汇集六大英国汽车品牌、多个知名生活品牌以及自制电动卡丁车。同时将增设亲子活动，以打造一场适合所有家庭参与的赛车文化盛会。届时，参观者们既能在赛道上体验赛车驾驶乐趣，也能在独具英伦风情的赛车围场内体验各种娱乐活动，现场更能将能享受到英式音乐、美食和饮品。此次英国赛车节更是得到了英国政府以及多个贸易协会的大力支持和赞助。

在英国，汽车赛事不仅有趣味性，而且包罗万象，对英国商业和文化领域的发展起到了关键作用。汽车赛事将汽车品牌以及相关的产品和服务汇集到一起，重点为消费者展示汽车驰骋的状态，也在同一时间和地点提供汽车之外的娱乐体验。除了一些被广大消费者所熟知的品牌之外，本次英国赛车节还将迎来包括阿斯顿·马丁、捷豹路虎、迈凯伦、Mini、摩根汽车以及Radical在内的精品品牌。在消费品牌馆内将展出咖世家(Costa Coffee)咖啡、缇树(Tiptree)果酱、维力刻运动饮料、ACE咖啡厅(ACE Cafe)、剑桥口罩(Cambridge Masks)以及格林王啤酒(Green King Beer)。现场音乐将由英国公司VINTAGE TV提供。

为共同促进中英两国关系，英国赛车节得到了来自英国政府以及多家在华英国机构的支持。英国国际贸易部(前身为英国贸易投资总署)、英国文化教育协会、英中贸易协会、英国商会以及英国工业联合会都为此次赛事进行了积极的宣传。

英国驻华使馆国际贸易部先进制造与交通主管、公使衔参赞魏林博士 (Dr Mark Wareing)表示，“赛车文化是英国社会的重要组成部分，英国汽车运动行业拥有超过4500家公司，为英国经济带来了约90亿英镑的收入。更不用说每年举行的成千上万的赛车活动了。这些活动将大众聚集到一起，体验赛车运动的各种形式。英国国际贸易部非常支持此次英国赛车节，这不仅是一个在中国推广优秀英国品牌的绝佳平台，更将促进中英两国间更多的贸易往来。”

在金港汽车公园举行的为期一天的赛车节将包含一系列赛道内和赛道以外的活动。赛车节当天，广大车迷将在长达2.4公里的赛道上亲自试驾捷豹路虎全系车型，包括捷豹首款跑车型SUV F-PACE以及最新推出的新格调运动商务座驾 -- 全新捷豹XFL。当天上午，GreenPower英国合作方GreenPower中国将在围场内举办电动卡丁车比赛。来自九所不同的学校的团队将驾驶自制的电瓶卡丁车角逐冠军。比赛结束后，参观者可以在儿童赛道上体验SD Karting俱乐部的卡丁车。同时威尔士大学校友及“水星动力”将为小朋友们举办一场儿童电动车竞赛。据了解，赛车节当天下午将首次举办“WAKE ASR”公开赛，来自英国女子赛车俱乐部的车手Sharlie Goddard将和其他选手同场竞技。同时观众可以通过提前预约来体验“热力试乘”，即由专业车手驾驶一款赛车搭载体验者在赛道上进行急速环行。本次赛车节的吉祥物是北京梦之城(iDreamcastle)设计的动漫形象“阿狸”，提醒参观者速度与安全并存。



英国驻华大使官邸英国赛车节媒体发布会现场

英国赛车节CEO兼创始人金宝(Jim James)先生表示，“我们的目标是打造一场以英国赛车运动为中心的安全驾驶体验。试驾者不管以何种速度，无论驾驶何种车型，都能够跟家人朋友度过一段美好的时光，共享驾驶带来的乐趣。在这个过程中，我们也希望到场的观众可以更多地了解英国，以此来加强中英两国的联系并促进中英赛车文化的发展。”

不同于传统的单一品牌活动以及静态的车展，本次英国赛车节将不同类型的赛车汇聚一堂，以独特的方式呈现，欣赏同时还可以在安全的环境中上前体验。这给各大品牌提供了一个全面展示汽车性能的机会，消费者将近距离看到源于英国设计并制造的主流豪车以及赛道专用赛车，并有机会通过预约“热力试乘”来感受赛车带来的独特体验。



左：魏林博士（Dr Mark Wareing）中：王燕女士 右：金宝(Jim James)先生

作为英国豪华汽车制造商的代表，捷豹路虎与英国赛车节的首度联手可谓今秋一大亮点。谈及如此多元的赛车盛会，捷豹路虎中国公共关系与企业传播执行副总裁王燕女士表示，“英国赛车节是一个国内难得的赛事平台，同时也是一份英伦文化和赛道激情的假日大餐。在观赏和试驾体验的同时，到场嘉宾还能够参与以赛车为主题的各项娱乐活动。捷豹路虎将向公众展示我们的全系车型与品牌体验, 同时也诚挚邀请媒体朋友和广大的汽车爱好者们一起来感受英伦汽车文化的魅力。”

英国赛车节将于10月1日在北京朝阳区金港汽车公园举行。赛车节的门票需活动前预定。活动时间为上午十点到下午六点(10:00-18:00)。保险由Helirun Brokers提供，由中国太平洋保险公司承保。