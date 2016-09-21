浪潮iGO电子采购云平台夺魁“用户首选品牌”

北京2016年9月21日电 /美通社/ -- 近日，中国IT用户满意度调研结果在北京正式揭晓，浪潮揽获包括三项软件产品服务奖在内的四项大奖。其中，浪潮电子采购应用软件解决方案获得“用户首选品牌”殊荣。目前浪潮电子采购平台已在建筑、农业、采掘、制药、政府、装备制造、快消品等行业广泛应用，助力大型集团企业的采购模式创新与价值创造。

利用先进的行业化建设经验，浪潮结合云计算、大数据、物联网等技术，为企业量身设计了iGO采购电子商务平台，整合了产业链上下游资源，能够帮助企业优化运营成本，防范采购全过程风险。同时，开放式的平台帮助企业充分挖掘资源与优势，实现平台化运营，围绕自身构建产业生态圈。

浪潮iGO电子采购平台从三层入手，解决了企业采购面临的三大核心问题。该平台底层连接需求单位、招标单位、监管单位以及第三方金融机构等，解决了企业采购透明度的问题；中间层采用门户平台、寻源平台等的形式，通过平台化的形式降低企业采购的成本，提升企业采购质量；另外，连接更多的供应商和合作伙伴、专家、第三方云等，构成电子采购决策分析平台，利用智能数据分析为采购决策提供有效依据。

浪潮iGO电子采购平台具备七大特色：围绕采销业务，整合产业上下游资源；规模化采购实现降本增效；随需应变，灵活高效的寻源路由机制；全程化线上采购，防范管理风险；智能化大数据分析，指导商业活动；开放式的电商运营模式，实现平台化经营；打通线上、线下业务，实现ERP一体化应用。

此外，在部署模式方面，浪潮iGO电子采购平台能很好地支持私有云、公有云和混合云三种模式；在采购模式方面，可以支持招标采购、非招标采购以及目录式采购；在运营模式方面，支持客户拥有客户运营、客户拥有供应商运营、供应商拥有供应商运营。

此次，电子采购应用软件解决方案能够在中国IT用户满意度活动中获得“用户首选品牌”的奖项，正是因为在众多行业成功进行了信息化实践，助力西王集团打造电子采购协同平台，使采购业务组合更优化、运营操作更灵活，节省了人力成本，实现了阳光采购，全集团年销售、利润、人均创利大幅增长，助力集团采购物资下降2%的目标。iGO助力中国中铁打造建筑行业最大的电商平台，承担着中铁1万3千多个项目部的网上采购，容纳有2万多家供应商、6千多名专家、10万多名用户注册。在实现传统采购方式基础上，与建行、京东等互联实现供应链金融交易、网上商城直采交易，同时可为中小建筑企业提供采购服务，完成了由成本中心向利润中心，内部服务向外部服务的转变，目前采购交易额超2000亿。

为更好地服务企业客户，优化供应链改革之道，全面应对互联网+与供给侧改革需要，浪潮iGO将帮助企业不断优化内外服务，持续提升寻源能力。浪潮将全力把握机遇，通过整合采购产业链、监管链、数据链等，进一步提升平台能力，助力企业迈向采购管理新时代。