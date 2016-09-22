MP-05法拉利蓝宝石腕表—-向FXX K致敬

瑞士尼翁2016年9月22日电 /美通社/ --

通过发布为MP-05 LaFerrari Sapphire（MP-05法拉利蓝宝石腕表）制作的首部动画电影，宇舶更上一层楼

创纪录的动力储备、真正卓越的腕表和独一无二的超级跑车——这些都是Digital Domain全新热门作品中的“大明星”

在“天使之城”洛杉矶Ace Museum屋顶上，宇舶(Hublot)首部动画电影——由全球动作电影与视觉效果领导者Digital Domain创作的共同作品进行全球首映。这部影片介绍了1200马力的混合动力超级跑车FXX K和具有50天动力储备的超级腕表。这是宇舶的创纪录之举。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404842）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404843）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404844）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404845）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404852）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404853）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404854）

宇舶首席执行官里卡多-瓜达鲁普(Ricardo Guadalupe)表示：“作为我们的众多‘首创’之一，‘LaFerrari’ Sapphire结合了在设计这款手表及其机芯方面最优秀、最尖端的技术，赋予其灵感的FXX K超级跑车，以及由最出色、最知名的动画影视工作室Digital Domain目前所带来的数字革命。因此，我了解这款手表的内核、每个特点和每个细节，而这部电影确实使我沉浸于从未感受的场景之中。我感觉自己像是这款手表，这辆跑车；自己就是速度、创新和记录！”

在体现全球电影之都魔力的神秘标志——好莱坞标志的下方、具有独特未来装饰的Ace Museum的屋顶已经变成了一个露天汽车影院，而宇舶之魅力可以在此再次呈现。这是真正的数字革命。宇舶正在展映其首部动画电影。全球首映将展现出宇舶作为全球领导者的非凡地位，还有堪比好莱坞顶尖大片的特效，以及作为“主演”的超级跑车法拉利FXX K和超级腕表MP-05 "LaFerrari" Sapphire。由于Digital Domain的精湛技术，MP-05 "LaFerrari" Sapphire的历史性记录（50天动力储备）现已通过电影成为不朽。

所有图片都是通过真实的驾车者的驾车制作成动画，而这款跑车的技术特征都经过了设置，旨在提供尽可能最为真实的驾车体验。在计算机生成图片的世界里，其创意是提供现实体验和实际轰动感觉。它是一种非凡的视听体验，因为Digital Domain以好莱坞动作电影的风格，以FXX K的发动机为基础创作了这部作品。

这部动画电影讲述了HUB9005.H1.PN.1机芯及其蓝宝石表壳的独特设计。未来主义风格3D设计利用7块蓝宝石设计而成，蕴含了600多个小时的机械加工和精确的3D工艺，旨在打造重达53.5克的超轻腕表。其独特机芯由超轻碳纤维零件组成。这款腕表具有创纪录的50天动力储备，11个采用脊柱型设计的串联发条盒。该发条盒占据腕表中心的主要部分，保持由创纪录的637个零件组成的机芯的运转。这是一款令人痴迷的非凡之表。超大屏幕使得MP-05 "LaFerrari" Sapphire具有几乎压倒一切的视觉冲击力。

影片链接：https://youtu.be/sXXeLbWiTE0

制作链接：https://youtu.be/YxFPYjOzNwY

新闻稿下载链接：http://j.mp/2c3mz2G