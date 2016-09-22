马可迅在欧洲推出面向卡车原始设备制造商的最轻型钢制车轮Gen34

马可迅在欧洲市场推出面向卡车原始设备制造商的最轻型钢制车轮Gen34

到2020年，该公司持续进行的创新流程将帮助推出只有30公斤重的钢制车轮

德国汉诺威2016年9月22日电 /美通社/ -- 全球领先的车轮制造商马可迅车轮(Maxion Wheels)今天在第66届汉诺威国际商用车展(IAA Commercial Vehicles)（26号展厅/E47号展位）上推出业内最轻型商用车车轮。Gen34钢制车轮规格为22.5英尺x 9.0英尺，重量为34公斤，这使其成为目前市面上面向卡车原始设备制造商(OEM)的最轻型钢制车轮。

马可迅车轮首席执行官Pieter Klinkers表示：“我们认识到原始设备制造商客户关注的一个重点问题是减少二氧化碳排放，同时欧洲汽车制造商也在继续努力实现由欧盟委员会(European Commission)制定并具有挑战性的目标。减轻车重是一项重要战略，因为卡车更轻意味着燃料更少，这相当于排放更低。马可迅车轮一直致力于在提供最轻型商用车钢制车轮方面引领行业发展，并且以轻达34公斤的Gen34车轮在这方面取得了突破。通过精密设计和采用全球制造技术，我们在过去几年里将钢制车轮的重量减轻了5公斤以上，并且没有影响产品的稳定性/耐用性。这意味着每辆卡车的重量可减轻大约35至40公斤。”

Klinkers还表示：“Gen34车轮将于2017年投产，而我们也将继续努力，到2020年使车轮重量轻达30公斤左右。”