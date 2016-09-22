您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

马可迅在欧洲推出面向卡车原始设备制造商的最轻型钢制车轮Gen34

2016年09月22日 03:42 编辑： 经理人网编辑
0
  • 马可迅在欧洲市场推出面向卡车原始设备制造商的最轻型钢制车轮Gen34
  • 到2020年，该公司持续进行的创新流程将帮助推出只有30公斤重的钢制车轮

德国汉诺威2016年9月22日电 /美通社/ -- 全球领先的车轮制造商马可迅车轮(Maxion Wheels)今天在第66届汉诺威国际商用车展(IAA Commercial Vehicles)（26号展厅/E47号展位）上推出业内最轻型商用车车轮。Gen34钢制车轮规格为22.5英尺x 9.0英尺，重量为34公斤，这使其成为目前市面上面向卡车原始设备制造商(OEM)的最轻型钢制车轮。

generated by system

generated by system

马可迅车轮首席执行官Pieter Klinkers表示：“我们认识到原始设备制造商客户关注的一个重点问题是减少二氧化碳排放，同时欧洲汽车制造商也在继续努力实现由欧盟委员会(European Commission)制定并具有挑战性的目标。减轻车重是一项重要战略，因为卡车更轻意味着燃料更少，这相当于排放更低。马可迅车轮一直致力于在提供最轻型商用车钢制车轮方面引领行业发展，并且以轻达34公斤的Gen34车轮在这方面取得了突破。通过精密设计和采用全球制造技术，我们在过去几年里将钢制车轮的重量减轻了5公斤以上，并且没有影响产品的稳定性/耐用性。这意味着每辆卡车的重量可减轻大约35至40公斤。”

Klinkers还表示：“Gen34车轮将于2017年投产，而我们也将继续努力，到2020年使车轮重量轻达30公斤左右。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/26129.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号