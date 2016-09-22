Heliatek募集8000万欧元

德国德累斯顿2016年9月22日电 /美通社/ --

为大规模产能拓展和全球市场开发提供资金和支持

有机光伏和太阳能薄膜生产的世界领导者Heliatek已经募集了8000万欧元（合8800万美元），为其HeliaFilm®产能拓展100万平方米/年提供资金支持。此轮融资包括4200万欧元权益、2000万欧元债务和约1800万欧元补贴。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160920/410009 ）

Heliatek首席执行官Thibaud Le Séguillon表示：“我们为成功完成此轮融资感到无比兴奋。这将有助于我们增强在有机太阳能薄膜领域的世界领导地位，同时加快我们的拓展步伐。我们将继续引领推动分布式能源发电在工业和商业建筑领域的应用。我们将遵从战略，向建筑和建设材料领域客户供应大量HeliaFilms®，拓展建筑一体化有机光伏(BIOPV)市场的规模。”

此次D轮融资由欧洲领先的能源公司innogy SE领投。新的投资者还包括ENGIE、法国巴黎银行(BNP Paribas)和专注于可再生能源的Lampe Equity Management旗下投资公司CEE Group。原投资者AQTON、巴斯夫(BASF)、eCAPITAL、HTGF、Innogy Venture Capital、TUDAG和Wellington Partners也参与了此轮投资。

欧洲投资银行(European Investment Bank)通过“InnovFin—欧盟创新者财务支持计划”向Heliatek提供了2000万欧元贷款。这个项目是欧洲投资银行与欧盟委员会在“地平线2020”计划下推出的一个联合项目。

该公司已经申请新开发的“KETs Pilot Lines项目”技术与创新融资计划，该计划由萨克森州提出，并由欧洲地区发展基金(ERDF)提供资金。项目持续期间预计将提供1800万欧元贷款。

Heliatek计划今后18个月在其德累斯顿工厂安装新的卷对卷生产设备。完全扩产之后，它将提供100万平方米/年太阳能薄膜产能。同时，该公司将继续在全球范围内向建筑材料和汽车行业推出其HeliaFilm®产品。这些拓展计划预计将在萨克森州创造超过50个新的高科技就业岗位。

Heliatek网址：http://www.heliatek.com

innogy SE网址：http://www.innogy.com

法国巴黎银行网址：http://www.bnpparibas.com

CEE网址：http://www.cee-group.de

ENGIE网址：http://www.engie.com

欧洲投资银行网址：http://www.eib.org/press

HeliaFilm是Heliatek GmbH的注册商标。