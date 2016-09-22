“2016第二届区块链全球峰会”9.22 盛大揭幕

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016年9月22日，为期三天的2016第二届区块链全球峰会正式在上海拉开序幕。该峰会由专注于区块链技术的非营利性前沿研究机构万向区块链实验室主办。

（浏览多媒体新闻稿：http://www.prnasia.com/mnr/wanxiang_20160920.shtml）

在这场全球最大区块链行业盛会上，世界各地逾1200名技术开发者、IT极客、投资人、区块链初创公司将齐聚上海，倾听来自政策制定者、金融投资机构、知名学府专家学者、全球主流底层技术平台以及跨国巨头的分享，共同探讨区块链未来的发展方向和落地应用。

2016第二届区块链全球峰会

2016.09.22-09.24

欢迎致辞

各位来宾、各位同仁、朋友们，欢迎莅临“2016第二届区块链全球峰会”，峰会筹备处及万向区块链实验室感谢您一如既往的关注和支持！

如果说以“首届全球区块链峰会”的召开为子午线的2015年是区块链元年，那么2016年则是区块链产业深化发展和全面加速前行的一年，各国政府、中央银行、大型金融机构、传统跨国巨头及行业相关机构纷纷投入了大量资源着力研究，探索更多应用场景，力求共同推动产业发展。区块链可谓群雄逐鹿，江山未定，成为上半年当之无愧的热议话题，也因此暗流涌动。

在高启的泡沫面前，万向区块链实验室发起人肖风博士认为，“对于科技创新行业而言，泡沫才能带来火箭速度的爆发和增长，加速摩尔定律，我们期望在区块链领域领跑的是中国；在互联网时代，伟大的公司都是在泡沫后脱颖而出的。”

主题为“区块链：新经济地平线”的本届峰会即将于2016年9月22-24日在上海隆重举行，届时来自海内外的重量演讲嘉宾将齐聚一堂，就区块链技术在全球的银行、证券交易、保险及能源等行业的应用进行探讨，内容涵盖区块链业界主流的底层技术、应用场景及其发展趋势；更百里挑一甄选全球30例优质初创项目进行现场演示。

这必将是全球规模最大、国际参与程度最高、具有落地指导意义的区块链行业盛会。

最后，再次感谢各位的光临，预祝您在三天的峰会上有所收获！

第二届区块链全球峰会筹备处

万向区块链实验室