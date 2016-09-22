您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

“2016第二届区块链全球峰会”9.22 盛大揭幕

2016年09月22日 07:00 编辑： 经理人网编辑
0

上海2016年9月21日电 /美通社/ -- 2016年9月22日，为期三天的2016第二届区块链全球峰会正式在上海拉开序幕。该峰会由专注于区块链技术的非营利性前沿研究机构万向区块链实验室主办。

（浏览多媒体新闻稿：http://www.prnasia.com/mnr/wanxiang_20160920.shtml

 

在这场全球最大区块链行业盛会上，世界各地逾1200名技术开发者、IT极客、投资人、区块链初创公司齐聚上海，倾听来自政策制定者、金融投资机构、知名学府专家学者全球主流底层技术平台以及跨国巨头的分享，共同探讨区块链未来的发展方向和落地应用。

2016第二届区块链全球峰会

2016.09.22-09.24

欢迎致辞  

“2016第二届区块链全球峰会”盛大揭幕
“2016第二届区块链全球峰会”盛大揭幕

各位来宾、各位同仁、朋友们，欢迎莅临“2016第二届区块链全球峰会”，峰会筹备处及万向区块链实验室感谢您一如既往的关注和支持！

如果说以“首届全球区块链峰会”的召开为子午线的2015年是区块链元年，那么2016年则是区块链产业深化发展和全面加速前行的一年，各国政府、中央银行、大型金融机构、传统跨国巨头及行业相关机构纷纷投入了大量资源着力研究，探索更多应用场景，力求共同推动产业发展。区块链可谓群雄逐鹿，江山未定，成为上半年当之无愧的热议话题，也因此暗流涌动。

在高启的泡沫面前，万向区块链实验室发起肖风博士认为“对于科技创新行业而言，泡沫才能带来火箭速度的爆发和增长，加速摩尔定律，我们期望在区块链领域领跑的是中国；在互联网时代，伟大的公司都是在泡沫后脱颖而出的。”

主题为“区块链：新经济地平线”的本届峰会即将于2016年9月22-24日在上海隆重举行，届时来自海内外的重量演讲嘉宾将齐聚一堂，就区块链技术在全球的银行、证券交易、保险及能源等行业的应用进行探讨，内容涵盖区块链业界主流的底层技术、应用场景及其发展趋势；更百里挑一甄选全球30例优质初创项目进行现场演示。

这必将是全球规模最大、国际参与程度最高、具有落地指导意义的区块链行业盛会。

最后，再次感谢各位的光临，预祝您在三天的峰会上有所收获！

第二届区块链全球峰会筹备处
万向区块链实验室

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/26133.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号