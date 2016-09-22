高峰论见，常州国际动漫艺术周开展在即

常州2016年9月22日电 /美通社/ -- 为加快发展“十三五”时期战略性新兴产业 -- 数字创意产业，通过展会平台，加快推动其与实体经济的结合，为展会新经济、新常态寻求新突破；践行国家“一带一路”政策及“文化走出去”的战略部署，推动二次元相关产业聚集与融合，规范行业发展，促进产业内企业的交流与合作，加快二次元相关产业链企业的国际化步伐，促进动漫创意产业发展，提升中国动漫创意形象，第十三届中国常州国际动漫艺术周继续在常州市举行。

本届艺术周以“文化融合·产业跨界”为主题，紧扣“数字创意”、“次元文化”、“跨界融合”发展趋势，组织多场专业论坛峰会和项目对接，广邀大神高峰论见，带领大家走进数字创意世界。

一、论坛峰会

1. 2016中国数字创意产业峰会暨第十三届中国常州国际动漫艺术周启动

时间：2016年9月27日上午

地点：维景国际酒店二楼豪景厅

参会人员：部、省、市领导及国内外知名专家学者、国际知名企业代表。会议规模250人。

会议内容：围绕数字创意产业发展策略、数字创新技术如何推动城市及旅游品牌、AR/VR技术的应用等话题，通过主题演讲及圆桌会议进行深入研讨，同时发布《数字创意产业发展报告》，开启艺术周序幕。

2. 移动终端动漫产业高峰论坛

时间：9月28日下午

地点：维景国际酒店二楼豪景厅

参会人员：文化部、省、市领导，国内外移动互联网及动漫产业专家、知名企业及研究人员。会议规模100人。

会议内容：邀请微软、NicoNico、爱奇艺、咪咕文化、新加坡南洋理工大学等知名企业、院校代表就AR/VR技术对动漫的影响、新技术在动漫行业的应用，以及移动终端的发展方向等方面进行主题演讲和圆桌讨论。

3. 江苏省影视动漫协会年会

时间：9月26日下午

地点：创意园C座一楼炫动厅

参会人员：中国动画学会领导、上星频道嘉宾、动漫界专家、省新闻出版广电局、各市文广新局领导、全省动漫园区代表、企业代表。会议规模120人。

会议内容：组织主题论坛等专场活动，加强江苏省影视动漫行业信息沟通和交流，推动全省动漫产业发展。

二、项目对接

1. 寻找独角兽 -- 数字文化创意投融资交流会

时间：2016年9月27日下午

地点：维景国际酒店二楼豪景A厅

参会人员：政府领导、知名基金、天使投资、数字文化创意企业。会议规模100人。

会议内容：围绕文创企业融资发展共性需求，邀请知名基金、天使投资、金融专家围绕数字创意领域投资等话题进行探讨，并进行投资基金推介和优秀项目路演。

2. 创享未来 -- 数字创意项目对接会

时间：9月28日上午

地点：维景国际酒店二楼豪景B厅

参会人员：政府领导、中科院自动化所、AR/VR人工智能相关企业。会议规模100人。

会议内容：进行VR/AR项目、人工智能项目发布，以及园区企业需求项目发布，促进项目对接。

3. 二次元世界 -- 亚洲二次元行业发展论坛

时间：9月28日上午

地点：维景国际酒店二楼豪景A厅

参会人员：政府领导、中、日企业代表。会议规模100人。

会议内容：中、日企业代表进行项目对接，会上将举行全球二次元产业发展联盟成立仪式。

4. 思享 慧聚 -- 闪耀之夜项目对接沙龙

时间：9月27日晚

地点：维景国际酒店二楼豪景全厅

参会人员：政府领导、知名基金、天使投资、数字创意企业负责人。

会议内容：举行数字创意产业创新奖颁奖、项目发布等活动，为参会嘉宾提供对接交流机会。

5. 常州市2016年创意人才招聘专场暨高层次人才洽谈会

时间：9月24 日上午

地点：常州市人力资源市场

参会人员：常州创意企业、全国知名高校硕博研究生、常州高校毕业生。

会议内容：结合“万名硕博常州行”活动，邀请省内外知名高校硕博研究生及其他高层次人才来常与用人单位对接洽谈。



官方微信

官方微博：常州国际动漫艺术周

官方网站：www.cicdaf.com

购票热线：0519-89606050；0519-89606019