MSC地中海旗舰级邮轮“辉煌号”将于2018年5月投放中国市场

瑞士日内瓦和中国北京2016年9月22日电 /美通社/ -- 今日，总部位于瑞士日内瓦的全球最大私有邮轮企业及欧洲、南美和南非邮轮市场领导者MSC地中海邮轮宣布，旗下邮轮中最大、最现代化的邮轮之一、最受瞩目的旗舰邮轮——地中海辉煌号（MSC Splendida）（137936吨位）将投放中国母港市场。这是继早前宣布在上海成立全新独资子公司并组建本地管理及运营团队后，地中海邮轮进一步大幅增加中国母港运力、服务中国邮轮市场的又一有力举措。

建造于2009年的地中海辉煌号届时将成为在中国市场运营的最新最大型邮轮之一。地中海辉煌号共有1637间船舱，其中76%为阳台舱，最高载客人数为4363人。

从2018年5月起，地中海辉煌号将以上海为主要母港开启中国航程，并携手地中海抒情号，为更多中国游客带来地中海式的优雅体验。自2016年5月在中国首航以来，地中海抒情号在中国大获成功，并在近期将母港迁往天津，为蓬勃发展的华北市场提供冬季邮轮度假选择。

在今天于北京举办的新闻发布会上，地中海邮轮首席执行官Gianni Onorato表示：“我们将最大、最新、设计最优雅的旗舰级邮轮之一部署到中国市场，再次证明了我们致力于为这一重要市场提供最出色的产品的决心。事实上，自从地中海辉煌号投入使用以来，她一直是我们在地中海地区最受中国游客青睐的邮轮。”



MSC地中海邮轮首席执行官Gianni Onorato先生发表致辞

“为满足中国游客对我们的独特产品和超现代邮轮日渐增长的需求，我们迈出了强有力的第二步，决定将地中海辉煌号投入中国市场。2017年下半年，地中海辉煌号将在投放中国市场之前进入船厂进行改建，以进一步对其卓越的宾客体验进行优化和个性化定制。”



MSC地中海邮轮首席执行官Gianni Onorato先生宣布 地中海辉煌号将于2018年5月亮相中国市场

地中海邮轮大中华区总裁黄瑞玲表示：“地中海辉煌号能够来到中国，离不开我们众多业务伙伴的支持和信任。他们与我们一样，非常看好中国邮轮业的前景，并坚信我们与众不同的产品对中国消费者极具吸引力。”



MSC地中海邮轮大中华区总裁黄瑞玲女士发表致辞

伴随着地中海辉煌号的到来，地中海游艇俱乐部（MSC Yacht Club）也将首次来到中国市场。这是地中海邮轮首创的“船中船”专属奢华概念，旨在满足高端客人对大型邮轮上专属性和私密性的要求。地中海游艇俱乐部提供丰富的专享设施，客人可尽享24小时私人管家服务、专属礼宾接待、优先登离船和专享岸上游等尊贵服务。地中海游艇俱乐部的客人还可享受24小时开放的位于船头的270度海景酒廊，享用专享下午茶，酒水饮料和充满地中海风情的小吃和点心，尊贵的享受和高品质的服务得到了体验过的中国游客赞不绝口。

此外，地中海辉煌号还拥有令人叹为观止的施华洛世奇水晶楼梯、皇家棕榈赌场、1600座的剧院色彩优雅明快设计时尚的各种酒廊，雪茄红酒吧也为高端人士提供了私密社交选择，F1模拟赛车和4D影院更让孩子们乐此不疲。



（从左至右）中国交通运输协会邮轮游艇分会常务副会长兼秘书长郑炜航先生、MSC地中海邮轮大中华区总裁黄瑞玲女士、MSC地中海邮轮首席执行官Gianni Onorato先生、意大利驻华大使代表参赞Giovanni Brignone先生举杯共祝地中海辉煌号2018扬帆启航

地中海邮轮还携手乐高集团以及Chicco®等世界级合作伙伴，为家庭亲子游客开发了丰富的设施、俱乐部和服务，并配备训练有素的专业人员照看儿童，让父母能够无忧安享邮轮假期。

此外，地中海辉煌号还采用了多种最先进、现代的航海和环境技术，以最大程度地减少对环境的影响。源自强大航运基因的出色管理业绩使地中海邮轮成为了第一家荣获法国国际检验局“7金珍珠”奖的邮轮公司，并于近期获得了法国船级社授予的2016年度最佳安全实践奖项。

地中海辉煌号将巡游中国、日本和韩国的多处热门邮轮目的地，具体行程和产品细节将会于近期发布。