天云大数据荣选金融科技50强企业

北京2016年9月22日电 /美通社/ -- 2016年9月19日，毕马威中国首次发布了中国领先金融科技50榜单及报告，天云大数据荣列TOP50榜单。天云大数据作为IT科技企业，在金融混业趋势下，与蚂蚁金服、京东金融、微众银行、挖财网等新型金融公司一同跻身TOP50榜单。

以往每年，毕马威国际的金融科技分公司KPMG Fintech联合发布全球金融科技百强榜单(KPMG Global Fintech 100)。该榜单颇具影响力，为业内权威的国际性评比之一。目前，中国已成为全球金融科技企业的重要市场之一，毕马威中国于今年首次举办中国金融科技50企业评选。

本次毕马威中国领先金融科技50的评比历经数月，在开展了大量工作基础上最终评选得出。专家评委由毕马威全球及中国区20多位资深合伙人组成。毕马威对金融科技公司Fintech的理解为非传统企业以科技为尖刀切入金融领域，用更高效率的科技手段抢占市场，提升金融服务效率及更好地管理风险。

天云大数据作为专注于大数据基础设施软件平台和分布式人工智能算法的科技创新公司，2013年成立即树立了金融基础设施的去IOE样本工程，包括Hadoop分布式计算框架成功落地某银行A类核心系统，某人寿保险公司数据仓库消费化，人行征信企业关联图谱，某银行信用卡客户画像等金融科技基础设施。基于分布式的人工智能核心算法重构、免开发的深度学习、复杂网络等模型部署，创新应用于信用评分、消费金融主题获客、供应链金融、风险欺诈审计等金融业务。



天云大数据金融基础设施平台

毕马威中国本次评选的六个评审维度是：1）领先信息技术应用与突破；2）科技驱动数据归集、挖掘、使用；3）模式创新和对传统金融颠覆度；4）痛点解决与金融效率提升度；5）估值及资本市场认可度；6）具备未来发展潜能与广阔发展前景，这六个核心维度覆盖了金融科技领域的关键要素。

天云大数据自成立以来，相继与诸多银行、保险公司建立了正式的伙伴合作关系，让这些传统金融服务机构从中受益，改善了其客户服务、优化信贷评估流程，天云的数据建模能力也提升了其风险量化能力。符合毕马威中国本次评选的六个评审维度。

中国正在快速地成为全球主要的金融科技市场之一，也是金融科技领域重要的创新中心。本次上榜企业均积极开展创新业务，善于以技术为手段解决金融服务领域存在的问题。技术的应用助力金融服务行业实现重点突破。

毕马威中国银行业主管合伙人王立鹏表示：“我们欣喜地发现，这些创新企业正在推动中国金融业的变革，新的金融业生态经过重构后正在慢慢形成。我们认为，在新一代的金融格局中，这些推动者会发挥重要的作用。”

毕马威中国信息技术咨询合伙人麦高仕 (James McKeogh) 说：“许多公司尝试运用金融科技，更多地是出于效率和创新考虑，目的是为了改善他们现有的流程和数字化能力。金融科技公司如果开展金融业务，需要符合监管要求，获得牌照或与持牌机构合作才能经营。因此，许多金融科技公司开始与持牌的金融服务机构如银行、证券公司和保险公司等建立正式的伙伴关系。”天云大数据作为发起会员，也参与筹建了首批三家获保监会批准筹建的相互保险组织的其中一家。

天云大数据定位于金融科技，在金融混业的大趋势下，以大数据、人工智能为驱动，积极参与推动国内金融业的重构与变革。