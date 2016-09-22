光辉睿程荣膺HRO最佳综合服务商榜首

上海2016年9月22日电 /美通社/ -- 全球卓越的人才及组织咨询公司光辉国际(Korn Ferry) 旗下的光辉睿程(Korn Ferry Futurestep)，荣登全球最权威的招聘流程外包（RPO）服务商评选Baker's Dozen2016最佳综合服务商榜首！

此榜单由《HRO Today》联合全球RPO客户、业内专家评选而出。全球有超过300家RPO服务商参与，评选围绕服务品质、服务范围（广度）和项目规模等维度展开。Baker’s Dozen 评选已近十年，基于全球RPO客户的满意度调研产生，以其权威性及公正性而著称，并成为跨国企业选用RPO招聘流程外包的重要依据。

得知获此殊荣后，光辉睿程亚洲区董事总经理 Sue Campbell 女士表示“非常荣幸光辉睿程能得到业界认可！光辉睿程在全球持续提供领先的招聘流程外包服务，在运用领先技术的同时，也累积了丰富的经验。尤其是在中国，我们以卓越的服务为保障，与客户们保持着长期合作，服务范围更是跨出国门，帮助客户拓展海外人才市场。正是这一份对创新和高品质服务的专注，为我们赢得了荣誉，更重要的是赢得客户信任。”

《HRO Today》杂志行政总裁 Elliot Clark 表示，“光辉睿程在今年 Baker’s Dozen 评选中荣登榜首，正是因为在过去的十年中，光辉睿程不断创新、发展，再加上其强大的领导团队和庞大的全球触角使睿程成为今日的最佳招聘流程外包供应商。”

光辉睿程作为光辉国际旗下为全球客户提供卓越招聘流程外包解决方案的子公司，今年是连续第10年获得 Baker’s Dozen 评选认可。随着业务发展遍及全球，光辉睿程致力于成为客户的业务合作伙伴，为客户量身定制适应企业需求的服务，帮助客户实现业务发展和升级。