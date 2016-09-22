时尚滙集及国际羊绒交易会：展望2017年春夏季时尚潮流

香港2016年9月22日电 /美通社/ -- 亚洲首屈一指的时尚配饰展时尚汇集及国际羊绒交易会今天揭幕，展会是时尚专业人士和买家以寻找2017年春/夏季潮流产品的平台。



2016年时尚汇集3月展

展会由拥有超过32年在亚洲举办展会经验的亚太区皮革展有限公司主办，时尚汇集与国际羊绒交易会同期举行，主要为满足品牌的采购和分包生产要求。

令人期待的展会亮点

今年有超过150家参展商参展，他们都是时尚配饰、羊绒以及优质纤维物料的供应商。展会大部份的参展商均主要为品牌和设计师提供 ODM 和 OEM 的代工生产服务，除此之外亦拥有提供中至高价格范围的品牌让买家直接采购。参展商来自20个国家及地区，当中包括孟加拉、巴西、柬埔寨、开曼群岛、中国大陆、哥伦比亚、香港、印度、印尼、意大利、韩国、马来西亚、蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、新加坡、台湾、泰国、英国和美国。



Vizzano, Calcados Beira Rio SA, 巴西 | 3DE展览厅, 3E-C22AVE展位

五家来自巴西的鞋类制造商，将为时尚汇集带来多个富有巴西品味与热带风格的鞋履品牌。另外，买家也将可以於国际羊绒交易会找到一些来自亚洲最重要的羊绒服装生产企业，他们包括Gobi Corporation、维信及Erdenet。



时尚潮流趋势研讨会

一个完整的商贸展会

时尚汇集和国际羊绒交易会除了是一个商贸性的盛会，在展会举行期间亦有一系列的资讯性研讨会供与会者参加。

今年的研讨会包括：

由 Inside Fashion 演讲的“中国消费者的态度”、“网上消费者在寻找什么”及“隐藏于品牌和零售商背后的机会”

由 Fashion Snoops 带来的“2017-18年秋冬季毛衣时尚流行趋势”

由法国 Jayne Fashion Agency 主讲的“时尚潮流和消费趋势”

来自美国 Alpaca Culture 将于国际羊绒交易会首次亮相，介绍“羊驼和羊驼毛纤维”

Jayne Fashion Agency亦会联同www.ooparis.fr对“羊绒色彩流行趋势”作演讲

一如以往，主办单位邀请了 Brothers Leathercraft, Sabah Design Studio 及 Leather Resources Centre 带来一系列针对皮革工艺的 APLF 工作坊，供与会人士参与及体验皮革的不同创造性。今年9月的工作坊将为参与人士带来更有趣及精彩的小皮件制作经验。

来自媒体的代表及参观人士均可以参加这些 APLF 工作坊及研讨会，当中所获得的体验一定会有所提高。与会者也可以参加展会每日举行的社交活动，以拓展业务网络。这些“欢乐时光”的社交活动于每天下午在 Fashion Lounge 举行，展会第二天的黄昏时间将会举行亚太区皮革展最佳展品大奖的颁奖典礼。



亚太区皮革展有限公司董事段佩玲女士

亚太区皮革展有限公司董事段佩玲就今届时尚汇集九月展及国际羊绒交易会表示：“参展商展品均来自不同的国家并拥有其特殊的设计意念，展会将会是时尚界及大众媒体绝对不能错过的亚洲领先时尚配饰盛会。”

韩国制革商协会常务副总经理 Woosub Lee 表示：“韩国制革商协会将带来8家高品质的时尚配饰参展商，因为这是一个让韩国时装企业向全球拓展业务的非常重要的 B2B 商贸平台。”

主办机构有信心时尚汇集及国际羊绒交易会必定为媒体带来丰富的资讯及体验，祝愿各与会人仕在展会期间三天都有富成效的经验。

现场登记

诚邀各媒体参观时尚汇集及国际羊绒交易会，并参与各项现场活动。入场证可于香港会议展览中心3楼3E展览厅南面大堂的新闻中心索取。更多展会详情请浏览展会网站：www.fashionaccess.aplf.com 或 www.cashmereworldfair.com。