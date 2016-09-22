第八届慧聪教育装备行业品牌盛会投票开始

北京2016年9月22日电 /美通社/ -- DITC2016第八届慧聪教育装备行业品牌盛会于9月12日启动投票。经济腾飞，教育先行。G20杭州峰会以“创新、活力、联动、包容”为主题，特别强调面向当前挑战，应该以创新发展方式，挖掘增长动能。面向当前教育装备行业的发展，DITC2016第八届慧聪教育装备行业品牌盛会正在以一种创新发展的方式，挖掘着整个行业的增长动能，以行业品牌盛会，助力行业发展，挖掘市场潜能。



DITC2016第八届慧聪教育装备行业品牌盛会进入投票阶段

本届品牌盛会于9月1日正式启动报名，于9月11日结束，共有千余家企业、品牌报名参选。报名的企业和品牌涵盖教育的录播、智慧校园解决方案、投影机、物联网等多个领域，涉及从事研发、生产、销售教育器材、设备的多家企业。报名结束之后，马上迎来投票阶段，本次品牌盛会投票活动将持续近半个月，通过网络投票和微信投票选出每个奖项的20强。究竟谁能脱颖而出？谁能笑傲教育装备江湖？请试目以待。

慧聪教育行业品牌盛会是由慧聪教育装备网主办的盛会，一直以来广受教育装备行业同仁们和企业的欢迎和关注。每年的品牌盛会都将邀请行业内知名专家、学者参与评选行业内的优秀教育企业，隆重的评选颁奖盛典已然成为企业展示自我的一个很好的平台。

第八届慧聪教育行业品牌盛会谁将会冲出重围，进军20强，决定权可能就在每个投票者的手上。



关注微信公众号进入微信投票

点击进入投票：http://info.edu.hc360.com/zt/qyzs/index.shtml