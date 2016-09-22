沃尔玛推百款直接进口新品 ASDA牛奶年卖200多万盒

深圳2016年9月22日电 /美通社/ -- 国庆黄金周将至，人们已经在为出游做各种采购准备，其中不乏零食、饮料。随着进口商品越来越受到中国消费者的青睐，沃尔玛凭借全球采购优势资源，值20周年之际，又陆续推出超百款直接进口的新品，9月更重磅推出韩国花泉柚子茶及柠檬茶、英国ASDA果汁等当地畅销单品，品质好，价格也很优惠。

沃尔玛大卖场采购部高级副总裁刘晓恩表示：“沃尔玛致力于成为最受顾客信赖的零售商，一直以来，我们积极引进世界各地的高品质商品，尤其是特别受当地欢迎的商品，并通过长期低价来回馈顾客，让大家足不出境也能买到优质优价的国外正品。”

沃尔玛依托其发达的全球采购和物流体系，高效搜罗海外优质产品输入中国市场，大部分商品是独家专供，极大地满足了消费者的个性化消费需求。沃尔玛专门负责直接进口的采购团队介绍，沃尔玛对直接进口商品的要求苛刻，从全球优质产地精选一流商品确保高品质。例如，9月份隆重推出的韩国花泉柚子茶及柠檬茶，采用新鲜柚子/ 柠檬制成，是韩国本土的明星商品。上月从意大利进口的IFC冰激凌，依靠沃尔玛的全国冷链覆盖网络直接被送到全国门店，不仅味道浓郁，且其中有三款不含香精、色素及其它人工添加剂，满足现在顾客对食品健康的高要求。



顾客在沃尔玛选购直接进口商品KOKOLA曲奇饼干

值得一提的是，沃尔玛出售的进口商品均通过其强大的全球采购供应链系统进行全球联采，通过大量采购提高与供应商的议价能力，尤其是全球采购的商品，因其量大往往使得价格特别优惠。例如：泰国进口的KOH椰子汁，使用100%纯椰汁，低于市场普遍价格，仅售12.5元/瓶，一个月就卖出16万瓶，深受广大消费者喜爱。同时，沃尔玛采购团队走遍全球，经过严格的工厂审核在合格的供应商中优中选优，今年春节期间在沃尔玛首次上市的KOKOLA曲奇饼干系列，进口自印度尼西亚，香脆可口，仅售19.8/桶，自推出以来平均每月能卖出12万桶。

沃尔玛严格遵照法律法规，确保进口的食品在报关时出具进出口检验检疫局的检验证书，并通过国际权威第三方公司Intertek等检验，从而保障进口商品的品质。以英国ASDA牛奶为例，其生产商Arla（爱式晨曦）为全球知名有机乳品供应商，也是欧洲历史悠久的乳品企业，以严格的质检标准和高品质乳制品著称。今年以来，沃尔玛已经卖出200多万盒ASDA牛奶，相当于超百条货柜。