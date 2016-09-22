SGS进驻中化南通储运，共建石化实验室

广州2016年9月22日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构 SGS 携手中化南通石化储运有限公司（下简称“中化南通公司”）在江苏南通经济技术开发区江海港区顺利举行了“SGS中化南通储运实验室落成庆典”。当天，SGS中国区副总裁及自然资源事业群经理颜立新先生、SGS石化服务部副总监谢学军先生与中化南通公司总经理潘彦杰先生、副总经理洪慧珍女士等出席了揭牌及剪彩仪式。SGS进驻中化南通公司标志着 SGS 与中化集团强强联手的进一步加深，将更有利于促进整个长三角地区的石化贸易发展。

SGS颜立新先生向在座的中化南通公司领导为 SGS 中化南通储运实验室顺利落成的鼎力支持表示感谢，还说道：“SGS与中化集团合作始于90年代，今天的合作又具有里程碑意义。相信双方在强强联手、优势互补、捆绑态势合作下，将充分利用依江傍海的区位优势，竭诚为长三角地区的石化贸易提供安全、高效、优质、便捷的全方位服务，为推动石化行业的良性发展起到更积极地作用。”

中化南通公司潘彦杰总经理对SGS中化南通储运实验室落成也表示了由衷的祝贺，并表示：“中化南通一直高度重视仓储的安全性与产品的质量，多年来与SGS战略合作，密切关注石化产品质量和管理规范，共同促进石油化工行业的发展。我们相信，SGS石化实验室的进驻将提升仓储物流质量管理体系的整体效率，更好地促进仓储物流与检测认证相融合。”



SGS石化服务部与中化南通公司主要领导人为实验室落成剪彩

SGS中化南通储运实验室的建立不仅扩大了现有的服务能力，而且也能为客户提供更快速便捷的第三方检测服务。



SGS石化服务部与中化南通公司主要领导人现场合影留念

SGS石油化工服务部在中国已经超过20年的发展历程，在25个地区设立办事处，开设了20多个设备齐全的石油化工检测实验室，拥有训练有数的石化检测员工达650人，一直致力于提供专业权威的石化检测服务以协助石化行业可持续发展。进驻中化南通储运公司的 SGS 石化实验室，是双方紧贴时代发展勇于创新的产物，南通实验室面积约250平，检测服务能力覆盖油品、化工品及气体三大类。化工品包括醇类、酯类、酸类、醚类、芳烃类等化工品的测试；气体包括丙烯、丁二烯、LPG等气体的测试；油品类包括柴油、汽油的部分项目、基础油及重油测试。实验室配备了先进的仪器设备，满足目前客户的需求，包括水分仪、数字密度计、UV、气相色谱仪、自动和手动馏程仪、能量色散X荧光测硫仪、紫外荧光微量测硫仪、汽柴油氧化安定性测试仪等四十多台设备。