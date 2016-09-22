ADI公司推出高度集成Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200

北京2016年9月22日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. 亚德诺 (ADI)，最近推出高度集成的 Rx/Tx 转换器 HMC8100 和HMC8200。对于微波和毫米波移动运营商及电信设备制造商而言，这些器件可以大幅提高可靠性、降低成本并缩短产品上市时间。新的 Rx/Tx 转换器别具一格地整合了许多功能，可取代多种分立器件，为微波回程应用提供单一来源的高性能解决方案。器件数量的减少使设计得以简化，因此，制造商现在可以加快产品上市。电路板尺寸的缩减及相关功耗的降低，使可靠性进一步提高，并降低系统成本和运营支出。此外，电信设备在实际应用中也会更加可靠，并支持移动运营商向最终客户提供高质量的移动电话服务体验。



ADI公司推出高度集成RxTx转换器HMC8100和HMC8200

HMC8100 中频 (IF) 接收器芯片将 800 MHz 至 4,000 MHz 的射频 (RF) 输入信号降频为输出端的140 MHz 单端中频信号。该器件内置两个电压增益放大器、三个功率检波器、一个可编程自动增益控制模块以及14 MHz、28 MHz、56 MHz、112 MHz 带宽的精选集成式带通滤波器。HMC8100 支持 6 GHz 至 42 GHz 的所有标准微波频段。

HMC8200 中频发射器芯片将行业标准 300 MHz 至 400 MHz 中频输入信号转换为输出端的 800 MHz 至 4000 MHz 单端射频信号。HMC8200 具有−31 dBm 至+4 dBm 的中频输入功率范围，以1 dB 步长提供 35 dB 数字增益控制，而模拟电压增益放大器持续控制 -20 dBm至+5 dBm 的发射器输出功率。该器件还具有三个集成式功率检波器。

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