艾默生参加绵阳科博会 以创新推动智能制造

绵阳2016年9月22日电 /美通社/ -- 9月21日-24日，艾默生（Emerson，纽约证券交易所股票代码：EMR）受邀出席第四届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（以下简称科博会），艾默生亚太区总裁戴慧祺（Vicki Dawkins）和中国区总经理李洁（Jennie Li）一同参加了此次活动。

商务部国际贸易谈判副代表张向晨、四川省省长尹力、副省长朱鹤新、绵阳市市长刘超等领导出席开幕式。为推动四川省与美国各州加强双向贸易与投资合作，本次科博会将美国设为主宾国，并设立3000多平方米展馆集中展示美国主宾国形象、中美省州合作成果和美国高科技企业产品。



中美省州经贸合作展开幕式

艾默生亚太区总裁戴慧祺在峰会上表示：“2015财年，公司全球销售额为223亿美元，其中在中国的销售额占营业总额的11%。 艾默生将自己数十年的成功经验带到了中国市场，致力设计创新解决方案来帮助中国客户优化运营，推动自动化和智能化，以增强其全球竞争力。”

艾默生是较早一批在中国西部地区投资的全球500强企业之一，2004年，艾默生建立了费希尔久安输配设备（成都）有限公司。作为艾默生在华重要的研发中心和生产设施，费希尔久安致力于开发和生产低功耗气动控制阀及相关输配设备。2009年艾默生又与绵阳签署投资协议，设立一家不间断电源工厂，这是艾默生目前最大的不间断电源生产中心。



商务部国际贸易谈判副代表张向晨在艾默生展厅

国务院去年发布了“中国制造2025”国家规划。这项宏伟规划将提升中国制造在全球市场的竞争地位。现在正是合适的时机，让中国制造商引进智能制造。戴慧祺谈到，任何规模或行业的制造商均可通过以下途径实现智能制造：“智能”生产系统的垂直网络化；不同业务单位和组织的横向整合；贯穿产品全生命周期的工程设计；可加快制造过程的颠覆性技术。

物联网是艾默生自动化解决方案业务的核心。该业务旨在通过智能解决方案提升制造过程的安全性、可靠性和盈利能力。戴慧祺表示：“展望未来，中国有诸多以科技为驱动力的发展机会，这也是艾默生愿意继续在中国投资的原因。我们会继续在中国投资以增强我们的能力，升级我们的产品线以适应未来的发展。”

关于 Emerson

总部位于美国密苏里州圣路易斯市的 Emerson （纽约证券交易所股票代码：EMR）是一家全球领先的公司，该公司将技术与工程相结合，为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司的五大业务分别为过程管理、工业自动化、网络能源、环境优化技术、及商住解决方案。公司 2015 财年的销售额达 223 亿美元。如欲了解进一步信息，欢迎访问：www.Emerson.com.cn。