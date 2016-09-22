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艾默生参加绵阳科博会 以创新推动智能制造

2016年09月22日 10:44 编辑： 经理人网编辑
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绵阳2016年9月22日电 /美通社/ -- 9月21日-24日，艾默生（Emerson，纽约证券交易所股票代码：EMR）受邀出席第四届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（以下简称科博会），艾默生亚太区总裁戴慧祺（Vicki Dawkins）和中国区总经理李洁（Jennie Li）一同参加了此次活动。

商务部国际贸易谈判副代表张向晨四川省省长尹力副省长朱鹤新绵阳市市长刘超等领导出席开幕式。为推动四川省与美国各州加强双向贸易与投资合作，本次科博会将美国设为主宾国，并设立3000多平方米展馆集中展示美国主宾国形象、中美省州合作成果和美国高科技企业产品。

中美省州经贸合作展开幕式
中美省州经贸合作展开幕式

艾默生亚太区总裁戴慧祺在峰会上表示：“2015财年，公司全球销售额为223亿美元，其中在中国的销售额占营业总额的11%。 艾默生将自己数十年的成功经验带到了中国市场，致力设计创新解决方案来帮助中国客户优化运营，推动自动化和智能化，以增强其全球竞争力。”

艾默生亚太区总裁戴慧祺（Vicki Dawkins）在论坛现场发表主题演讲
艾默生亚太区总裁戴慧祺（Vicki Dawkins）在论坛现场发表主题演讲

艾默生是较早一批在中国西部地区投资的全球500强企业之一，2004年，艾默生建立了费希尔久安输配设备（成都）有限公司。作为艾默生在华重要的研发中心和生产设施，费希尔久安致力于开发和生产低功耗气动控制阀及相关输配设备。2009年艾默生又与绵阳签署投资协议，设立一家不间断电源工厂，这是艾默生目前最大的不间断电源生产中心。

商务部国际贸易谈判副代表张向晨在艾默生展厅
商务部国际贸易谈判副代表张向晨在艾默生展厅

国务院去年发布了“中国制造2025”国家规划。这项宏伟规划将提升中国制造在全球市场的竞争地位。现在正是合适的时机，让中国制造商引进智能制造。戴慧祺谈到，任何规模或行业的制造商均可通过以下途径实现智能制造：“智能”生产系统的垂直网络化；不同业务单位和组织的横向整合；贯穿产品全生命周期的工程设计；可加快制造过程的颠覆性技术。

物联网是艾默生自动化解决方案业务的核心。该业务旨在通过智能解决方案提升制造过程的安全性、可靠性和盈利能力。戴慧祺表示：展望未来，中国有诸多以科技为驱动力的发展机会，这也是艾默生愿意继续在中国投资的原因。我们会继续在中国投资以增强我们的能力，升级我们的产品线以适应未来的发展。

关于 Emerson

总部位于美国密苏里州圣路易斯市的 Emerson （纽约证券交易所股票代码：EMR）是一家全球领先的公司，该公司将技术与工程相结合，为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司的五大业务分别为过程管理、工业自动化、网络能源、环境优化技术、及商住解决方案。公司 2015 财年的销售额达 223 亿美元。如欲了解进一步信息，欢迎访问：www.Emerson.com.cn

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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