秦怡等老艺术家将齐聚亲和源重阳盛典

携经典曲目展现往昔风采

上海2016年9月22日电 /美通社/ -- 为体现当代老年人价值、展现老年人精神风采、弘扬敬老爱老传统文化，由上海市老年基金会、上海现代服务业联合会养老专业委员会主办，上海亲和源老年公寓承办的2016《孝亲祥和爱满园》老艺术家大型公益艺术盛典，将于9月27日下午在上海浦东图书馆报告厅举行。

演出以“孝亲祥和爱满园”为主题，涵盖脍炙人口的曲艺、合唱、朗诵、舞蹈等多种艺术形式。届时众多知名老艺术家将登台献艺，让观众们享受一场华丽的艺术盛宴。著名配音艺术家乔臻、上海越剧院“王牌花旦”单仰萍、国家一级演员陈奇，上海京剧院国家一级演员张达发等知名老艺术家纷纷表示，此次重阳节大型公益演出为弘扬全社会敬老风尚、展示老艺术家风采提供了很好的机会，期待演出圆满成功。演出现场还将邀请到95岁高龄的中国著名电影艺术家秦怡，现场讲述她的人生故事和生命感悟。在演出中，各界人士还将为老艺术家们送上一份特殊的重阳节礼物，表达美好的祝愿。

农历九月九日重阳节是中国的传统节日。九九重阳，因为与“久久”同音，九在数字中又是最大数，在数中最尊贵，有“长久长寿”的含意，同时秋季也是一年收获的黄金季节，重阳佳节，亦成为社会呼吁和推崇尊老、敬老、爱老、助老的重要节日，寄托了后辈们对老年人的祝福。

活动承办方亲和源股份有限公司相关负责人介绍说，这次“孝亲祥和爱满园”公益演出的主办，通过老一辈艺术家的精彩演出，展现当代老年人的风采，分享快乐、精彩的养老新生活；同时，通过全民动员、企业联盟的方式，向全社会弘扬敬老爱老精神，推动社会各界尊老助老，让“孝”文化从个人行为上升至社会行动与社会风范，崇扬传统亲情文化，让每个人拥有暖意祥和的和谐生活。

这台公益演出将是“上海重阳嘉年华”活动的重要组成部分。同时，围绕重阳节主题，在9月至10月期间还将举办文艺作品比赛、重阳游园会、老年体育项目竞赛等一系列活动。力求让“上海重阳嘉年华”成为一项以上海市浦东新区为基点，辐射全市的文化品牌活动，活动将每年延续，逐步在上海市乃至全国扩大知名度，让上海重阳嘉年华活动成为浦东乃至上海的一个标志性文化名片。

同时，上海电视台生活时尚频道将在重阳节期间，对此次演出的部分精彩节目进行播出，作为对所有老人的重阳节献礼。广大市民可以通过电视屏幕，一睹演出盛况和老艺术家们的风采，感受中国传统孝文化和亲情文化。