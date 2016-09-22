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全球最具品牌价值企业排行榜出炉

2016年09月22日 11:00 编辑： 经理人网编辑
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  • 美国企业占据主导地位：1苹果、2谷歌、3微软
  • 阿里巴巴增幅长最高(+77%)

维也纳2016年9月22日电 /美通社/ --

根据最新的国际标准化组织评估标准，欧洲独立品牌和专利评估专业组织European Brand Institute发布的全球品牌企业百强排行榜(GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS RANKING)研究了16个行业的3000多个品牌企业及其品牌。

排名：http://www.europeanbrandinstitute.com/rankings/2016globaltop100/

苹果仍然是全球最具品牌价值的企业，品牌价值1485.310亿欧元(+8%)，谷歌第二，品牌价值918.500亿欧元(+25%)，微软第三，品牌价值755.720亿欧元(+13%)。亚马逊品牌价值增长54%，升至全球第七。

亚洲最具品牌价值的企业中国移动以529.460亿欧元(+9%)位列全球第九。

法国第一品牌LVMH仍是欧洲最具价值的品牌企业，品牌价值435.100亿欧元(+9%)（全球排名14），其次是比利时的百威英博，品牌价值394.680亿欧元(+10%)（全球排名17），瑞士第一品牌雀巢，品牌价值379.570亿欧元(+11%)（全球排名20）。德国第一品牌大众集团以266.620亿欧元，位列全球第28位，奥地利的红牛以151.110亿欧元，位列全球第70位。

European Brand Institute总裁Gerhard Hrebicek总结道：“百强企业的品牌价值平均增幅为13%，美国十强增长17%，中国十强增长22%，欧洲十强增长13%。阿里巴巴增幅最高，达77%，Facebook增长57%，星巴克和亚马逊增长54%。欧洲增幅最高的为博世集团和英国电信集团，增幅为28%。

美国企业占据品牌企业百强榜单主导地位，数量达49 (+2)。欧洲上榜企业为35个(0)，以德国企业居多，亚洲则有16个(-2)品牌企业上榜。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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