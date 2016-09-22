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即有分期携新产品即美分期祝贺唯颜医美落户京城CBD

2016年09月22日 11:08 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年9月22日电 /美通社/ -- 近日，专注于为都市年轻群体提供小额贷款服务的即有分期 CEO 曹诚先生作为特邀嘉宾，参加了唯颜医美顺利落户北京东三环 CBD 核心区的剪彩仪式，同时也向到场嘉宾，介绍了即有分期最近重磅推出了医美贷产品“即美分期”。

即美分期覆盖了鼻部整形、眼部整形、口腔整形、毛发移植、微整形、皮肤美容、激光脱毛、半永久等大类，基本涵盖了市场上大多数医疗整形产品。贷款额度从3000元至50000元不等，贷款期数最高至36期，首付比例最低可至0首付，如果顾客选择12期以下的还款方式，还将享受0息0手续费的最惠待遇

作为即美分期第一批所选择合作的医疗美容机构之一，隶属于唯颜企业管理集团，本次新晋开业的唯颜医美定位轻奢主义，倡导“颜值经济学”，选址于东三环内 CBD 核心区，面积近千平米，就诊环境时尚温馨。“轻医美”云管理系统将医美自助服务流程变得便捷细致，消费者在这里可尝试到不同的医美新体验，安全、舒适、轻松地获得高颜值。可以说，即美分期与唯颜医美的合作，将有助于双方提升各自领域内的市场竞争力，可谓是强强联合，形成了双赢的局面。

即有分期推出“即美分期”这一医美贷产品，在曹诚看来，具有三方面重要意义：首先，对于美容机构来讲，即有分期在年轻群体中的成熟经验和资本实力，将会给合作机构带来优渥的回报，显著提高盈利水平；其次，对于消费分期行业来讲，拥有超过60亿贷款规模，300万忠实用户的即有分期加入了这个市场，必将在很大程度上改变市场的生态环境，加快整个医疗美容分期市场产品更新换代的速度；最后，对于爱美却又囊中羞涩的女性，即美分期们不再顾虑资金的限制，就能无忧整形，即使是普通人，也可以轻松实现自己的美丽梦想。

即有分期CEO曹诚（左二）与唯颜医美品牌创始人陈科（左三）
即有分期CEO曹诚（左二）与唯颜医美品牌创始人陈科（左三）
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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