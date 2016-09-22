丁香园推出健康中国面对面，专注医疗热点刷爆朋友圈

杭州2016年9月22日电 /美通社/ -- 《健康中国面对面》栏目由知名医疗互联网平台丁香园打造，每期邀请3家知名医疗机构负责人，围绕社会办医、多点执业、医养结合等热点领域开展主题研讨，对老百姓讲真话、道真相。

视频栏目从9月初份上线以来，对内容的讨论非常激烈。很多网友看完后留言：“话题很贴近生活，科普内容很干货”、“立意极好，很有新意，邀请的嘉宾能够讲真话，值得一看”、更有网友看完直呼是“中国最有诚意的一档医疗健康节目”。

各大视频网站的点击量早已突破100万，微博上关于节目的话题也形成了热议，一度冲到话题榜前三，《健康中国面对面》的视频一夜间被朋友圈疯狂转载。

《健康中国面对面》节目是如何掀起观众对医疗热点的关注呢？



健康中国面对面栏目上线

在第一期节目中，栏目组就“中国人养老破局”这个话题开展了调研。家有老人，如何帮助他们养老？这一话题引起了广大网友的关注与讨论，共有16496位网友参与提交了答案：

大多数人依旧持传统态度，67%的网友倾向居家养老模式，33%选择让父母社会化养老，占少数。 在养老机构经营主体的选择上，公立机构依旧占主流。 60% 的网友把服务态度视为选择养老机构的首要因素。环境设施次之，占17%。此外，16%的网友最看重养老机构的医疗水平。 有55%的网友表示不放心养老机构的服务质量，成为不选择社会化养老的最大原因。

调研结果显示：大多数网友倾向于传统的居家养老模式，对社会化养老服务并不信任。

一边是养老服务机构的蓬勃发展，一边是老百姓的信息不对称，造成养老机构“高需求低入住”的困境。如何破局，又该如何根据自身的家庭情况选择适合的养老模式呢？

丁香园调查团选取三家具有代表性的养老机构进行了实地走访：分别是杭州市老年病医院、厦门莲花医院，以及贺州广济康复医院，这三家养老机构拥有各具特色的养老模式和发展方向。

栏目第一期《中国人养老破局：院长访谈》邀请到上述三家养老机构的院长，分别是杭州市老年病医院院长吴俊、厦门莲花医院院长李力、广西广济医院集团总院长余小宝，就养老问题进行了专业解读与精彩分享。



《健康中国面对面》- 中国人养老破局院长访谈

节目精彩看点：

Q1、不选择机构养老是受传统孝文化的影响

余院长认为55% 的人对机构养老服务持怀疑态度，这跟我们中国传统的孝文化有很大关系。在经济发达地区，尤其是文化发达地区，大部分人都能接受机构养老。但在经济相对落后地区，把父母送去机构养老就成了放弃父母的不孝行为。子女会遭受来自亲戚朋友的指责，同时父母也感到非常伤心。

如果子女把生病的父母送去医院住院，就是很孝顺的行为，老人也很开心。所以转换一下概念，把送养老院变成送医院，就皆大欢喜，因此选择医养结合的养老机构也是一种趋势。

Q2、为什么多数网民选择公立养老机构？

价格因素：公立养老院因有国家补助，一般价格较低，性价比高，但需要轮候。私立养老院相对较好的，收费比较高。

医疗能力：李院长表示老年人更关心养老机构有没有医疗能力，而非姓公姓私。我们曾经对60岁以上的老人做过调研，结果显示在厦门地区，选择公立或民营没有太大差异，老人担心的问题是养老机构的医疗能力怎么样。

能否进医保：选择机构养老，其中很大一部分是要解决医疗问题。如果养老机构有很强的医疗能力，而且医疗服务又能进医保，那不管是公立还是私立，老人都很愿意到你这里来。

Q3、如何确保养老机构的服务质量

余院长介绍对于失能的老人现在可以将医院房内的摄像连接手机让家属放心。但是医院在选择医生护理人员的时候，就首先要求必须有爱心。没有爱心是做不了这些事的。

Q4、“9073养老规划”，不同城市比例不同

"9073" 的养老引导方针指的是：90%的老年人通过家庭照料养老，7%的老年人通过购买社区照顾服务养老，3%的老年人入住养老服务机构。

余院长认为，中国地域辽阔，各地经济发展水平与人口年龄分布差异很大，所以不同区域的养老规划比例可能完全不一样。

吴院长认为，不管是居家养老，还是社区养老，都需要医疗的保障。在社区养老方面，杭州的各个社区，包括很多小区都建立了医养护的照料中心。有些社区甚至可以日托，早上送过来，晚上带回去。

Q5、关于养老费用问题的讨论

李院长认为养老费用在全国差异不大，差异大在医保支付的政策。养老费用第一是靠个人费用，第二是靠国家医保，第三是靠商业养老保险的支持。

Q6、如何选择合适的养老院？

评估：首先对老人进行评估，依据老人的身体状态进行需求定位。长者对养老的核心诉求：怕被家里遗弃、怕孤独、怕生病；其次从经济角度，要量力而行。学习当地医保政策，了解医保能给到的支持及相关规则。此外，还可以购买适合的商业保险作为养老费用的补充；最后该机构的口碑如何，由此反映机构的服务品质，护理人员是否有爱心，是否能照顾到长者的基础生活。

选择：在选择养老机构时，最好选择二级及以上的养老机构。此类机构的综合能力更强，对长者的医疗、养护等需要更有保障。

实地考察：在选定几家养老机构后，要对养老机构的品质进行考察。选择在市中心或离家近的养老机构，以方便探望、观察机构周边配套，周边有超市、有幼儿园的养老机构，能使得长者的日常生活更加丰富、选择有医疗资质或者毗邻医院的养老机构，确保能够满足长者的健康保障需求。通过暗访的方式，观察养老机构里老人的生活状态、机构卫生状况等，以判断这个机构有没有爱。

不论何种养老方式，都只是让父母安度晚年的一种外在辅助。作为子女，赡养父母应尽的各项的义务，都应在父母老去的年月里延续。无论选择何种养老方式，父母最想要的都是子女的陪伴和爱。

作为健康医疗类视频栏目，《健康中国面对面》虽然围绕是医疗健康话题，但是不枯燥，不虚假，真实通俗的站在老百姓的立场上考虑问题，给出专业的意见。观看完整节目请点击：调研机构视频 http://h.dxy.cn/healthchina/hospital/list，中国人养老破局视频 http://h.dxy.cn/healthchina/talk。