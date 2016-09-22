玩转十一 艺龙联合微信领跑OTA黄金周大促

北京2016年9月22日电 /美通社/ -- 随着中秋小长假落下帷幕，十一黄金周出行高峰也即将来临。据统计，去年十一黄金周同期国内游人数已突破5亿人次，业内预测这个数字今年还将继续扩大。无论是在线旅行业、传统旅行社还是酒店业为争夺市场纷纷拿出各家所长来打这场用户争夺战，黄金周出行大战已经上演。

作为酒店OTA领域的先行者，国内专业的移动在线住宿预订平台艺龙旅行网从9月22日起掀起了“玩转十一 全场酒店大促销”为主题的大型酒店促销活动，该促销将持续到十一黄金周结束。

数千家酒店大促销 亿元红包抢占国庆市场

本次艺龙发起的 “玩转十一 全场酒店大促销”促销活动从9月22号开始至10月7号结束，国际国内酒店均有参加，其中国内酒店确保覆盖200多个城市，数千家酒店；国际酒店则日韩、东南亚、迪拜等地促销力度最大，酒店产品全场百元起，还以攻略形式为用户重点推荐看山看海目的地，内容丰富，形式多样。

“中国游客国内游以休闲为主，相比跟团游，用户更喜欢自由行。这种旅行趋势在近几年更加明显，且人们消费水平越来越高的同时，对住宿产品的需求也在不断提高。本次促销艺龙通过大数据分析后，在促销分类上做了一定的优化，将用户出行习惯设定为不同的分类标签。例如本次景区酒店版块下分为‘悠悠古镇’、‘游山玩水’、‘暴走大都市’系列，不但可以间接的帮助用户选择旅行目的地，用户更可以根据自身旅行需求针对性选择住宿产品，从而避免海量酒店信息扑面而来造成的决策困扰。”艺龙营销副总裁白志伟说。

为了更有力的让利用户，十一黄金周期间，艺龙将面向新老用户发放超过3亿元酒店红包，使用该酒店红包预订国内及国际酒店产品时，根据产品属性可以进行红包立减或后返活动。

借力微信流量优势 打“高流量+优产品+多福利”组合拳

自7月11日艺龙宣布在微信“我的钱包”内第三方服务板块中正式接入艺龙住宿产品后，艺龙与腾讯的的流量合作从此全面升级。今年8月，江浩在采访中表示“微信钱包带来的流量与订单数据非常可观，超出我们预期，但具体数据还在统计”。本次十一黄金周大促，微信做为艺龙主战场之一，所有产品与艺龙APP同步打通的同时还增加了新老用户微信酒店预订专享红包福利。“高流量+优产品+多福利”组合拳为本次大促的成功埋下伏笔，对于既有出行需求但又不想下载旅游服务相关APP的“懒癌患者”来说“谈笑间，已订好酒店”即便捷又省钱。

另外，公开数据显示，艺龙现有用户群体与微信用户在地域、年龄、消费能力等分布上高度重合，艺龙的发展目标也均是保有一二线城市成熟市场的基础上进行三四线及以下城市的逐渐渗透；艺龙本次十一黄金周促销在保有北上广深等一二线城市以外，在三四线旅游景区、古镇等地区的促销力度上也大力投入，至少证明艺龙与微信的这次促销合作“早有预谋”。

从9月18日开始，腾讯QQ钱包内交通出游版块下住宿产品也已全面开放给艺龙，并由艺龙独家提供服务。

业内人士表示，目前十一黄金周期间的预订已达高峰期，据估测预订量较日常涨幅四成左右，十一出行，酒店还是早订早好。