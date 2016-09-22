“百城万客”西咸-浪潮大数据双创行动计划发布

西安2016年9月22日电 /美通社/ -- 9月21日，浪潮集团与西咸新区共同发布大数据双创行动计划，双方将依托浪潮丰富的数据资源和成熟的大数据产业发展模式支撑“大众创业、万众创新”，充分利用信息化技术引领西咸新区经济转型升级、孕育新兴产业，推进大数据与各行业的融合发展。

会上，西咸新区与浪潮集团、西咸新区大数据公司与浪潮集团陕西分公司分别签约，西咸新区沣西新城管委会主任刘宇斌、浪潮集团执行总裁兼CTO王柏华先后致辞，浪潮集团数据服务事业部总经理徐宏伟就大数据+创客行动计划进行了精彩解读。

本次活动围绕2016“创响中国·西咸站”活动周，以陕西省大数据双创行动计划发布为主题，以沣西新城大数据孵化基地为基础，以西咸·浪潮大数据孵化平台和创新型孵化体系为支撑，力求营造良好的创业创新生态环境、激发全社会创造活力，聚焦新技术、新业态、新模式，进一步推动陕西省大数据行业发展，全面打造西咸新区双创新格局。

刘宇斌主任在致辞中表示，此次西咸新区携手浪潮共同发布大数据双创行动计划并签订战略合作协议，将帮助中小微企业及创客利用大数据创业创新，推动本地大数据产业发展，同时也使得西咸新区逐步成为全国领先的大数据资源、人才集聚地，为西安市以及陕西省的经济发展和结构转型提供有力支撑。

浪潮集团执行总裁兼CTO王柏华表示，西咸新区是首批国家创业创新示范基地，近年来在各级党委、政府的大力支持下，双创事业取得了长足发展。西咸新区坚持以大数据作为重要的发展方向，在产业聚集、创业孵化、人才培养等方面走在了全国前列，各项业务取得了较大进展，这更加坚定了浪潮携手西咸新区围绕大数据促进双创发展的决心。

经过数年的实践，浪潮探索出“大数据创客”模式：即围绕数据生产 -- 数据交易 -- 数据应用的产业链条，以浪潮卓数平台和40PB数据储备为依托，支撑A创客（从事大数据应用开发）和B创客（从事大数据采集）创业创新。浪潮借此形成了完善的大数据双创生态，并打造了全国最大的数据生态联盟，目前采集的数据涵盖电商、金融、企业信用等领域，助力大数据与传统行业相结合，促进了生产管理经营模式的变革。

发布会上，浪潮宣布将携手西咸新区在陕西招募1000名大数据A、B创客，搭建西咸浪潮大数据创客平台、大数据实验室，向创客提供大数据实训、大数据技术架构指导。双方将向A创客免费提供数据资源和开发工具，在大数据交易平台上免费推广A创客的产品；向B创客免费提供大数据采集平台和专家支持，帮助B创客收集各领域数据，向B创客购买整合清洗后的数据，放入天元数据网上进行交易，B创客将获得数据交易带来的分成。

浪潮集团数据服务事业部总经理徐宏伟指出，大数据在企业营销、管理变革等方面具有强大的推动力，能够促进新旧经济体系的高效融合，帮助企业和创客实现创业创新、增加效益收入；浪潮希望依托大数据来搭建平台，利用资金、技术来建设一个创客互动生态圈，借助大数据和创客的力量，为西咸新区的大数据创客和小微企业家开拓更加广阔的发展空间。

在活动现场，浪潮“大数据+创客”模式得到了现场嘉宾的强烈反响，众多小微企业家详细询问了大数据在传统行业中的应用前景，还提出多行业领域的数据需求，希望借助浪潮的强大数据资源实现产业升级。

本次活动是浪潮在全国开展大数据双创行动计划的第四站，此前在沈阳、济南、江门等地发布了双创行动计划并进行了创客招募。截至目前，浪潮大数据双创行动计划已招募创客数百名，支持引导创新创业项目近百个，帮助创客节省资金数亿元，实现了较好的社会和经济效益。

未来，浪潮集团还将在全国多个城市开展大数据双创行动计划落地活动，集聚大数据创业创新的最新成果，形成面向人人的大数据产业生态，让“大众创业、万众创新”的活力竞相迸发，打造中国经济发展的“新动能”。