“爱城市网”APP让政务大厅落户市民手机

不用跑政务大厅，手机在线办事更快捷

济南2016年9月22日电 /美通社/ -- 日前，国内首个城市级公共服务平台 -- “爱城市网”APP在济南上线发布。只需简单操作，市民即可“随时、随地、随需”地用手机在线办理政务，畅享“互联网+”时代的信息化便捷服务。

政府数据开放与浪潮大数据技术，助推“爱城市网”APP走红

“爱城市网”APP是一款集政务服务、公共服务和第三方便民服务于一体的手机应用，因其快捷便民的实用性，被越来越多的泉城市民所知悉并使用。

“爱城市网”APP悄然走红的背后，有着强大的资源与技术支撑。

该APP整合了济南市政府分散的服务资源和数据资源，并借助浪潮集团先进的云计算与大数据技术，为市民提供了便捷的政务服务和日常生活服务，被市民亲切地称为“掌上政务大厅”。其最受推崇的政务服务，是以智能手机作为载体，通过其独家的“办事指南”、“在线办事”、“排队预约”和“进度查询”四项应用功能，清楚详尽地指导企事业单位和广大市民办理各类政务，给予他们最贴心的在线服务，极大地提高了办事效率。

这种手机在线政务服务的新模式，推进了电子政务落地，使其更快捷更方便地服务于民，实现了让市民少跑腿、快办事，济南市政务服务中心此举走在了全国前列。

在线政务能查询、能办理、能预约，还能追踪进程

“爱城市网”APP已对接多个政府部门，实现了多项政务事项的在线查询与办理，只要填写相关信息、上传相关资料，即可轻松在线提交，完成办理。

在生活中，普通市民也经常需要跟公安局、工商局、社保局、民政局、房管局、教育局等政府部门打交道，办理与自身密切相关的户籍、社保、住房、公积金、教育、医疗、交通等各类事项。在传统的政务办理中，由于政民信息不对称，市民并不完全知晓具体申办材料和办理流程，有时为办一件小事，需多次准备材料，来回跑好几趟，有时去了还要排很长时间的队，耗费了大量的时间和精力。

“爱城市网”APP针对这种情况，在“办事指南”中，将各种政务事项的办理条件、申报材料、办理地点、咨询电话清晰明确地告知市民，避免因材料不全而多跑腿。

针对市民办理部分政务需排长队的情况，“爱城市网”APP还设置了“排队预约”功能，预约后即可在约定时间进行办理，省时省力。

与传统的现场办理后只能被动地等待相比，“爱城市网”APP实现了手机与政务服务中心窗口同步，登录该APP，输入办理时预留的手机号，即可随时随地查询该事项办理的进程，对办理进展情况了然于胸。

各类贴心民生服务，泉城生活一手“掌握”

除了在线政务服务，“爱城市网”APP还囊括了城市资讯，民生公告，水、电、燃气等费用的查询缴纳，同时接入多类第三方智慧应用，为市民提供城市交通路况与实时高速路况播报、违章查询、停车场查询导航、医院预约挂号、旅游休闲等各项便民服务，周到快捷，构建了一体化、全天候的城市级公众服务平台，成为泉城人民的城市生活指南。

自上线以来，“爱城市网”APP受到越来越多市民的青睐，“方便好用、省心省力”是他们对它的普遍评价。对于这款手机APP背后的意义，“爱城市网”运营中心总经理张峰则做了形象的说明：“济南城市地铁正在建设中，将会促进一个立体快速的三维活力泉城的构建。而‘爱城市网’APP依托大数据和云计算，打造城市服务的统一入口，为广大市民和企事业单位提供政务及公共服务，创新了政民互动渠道。它推进了电子政务从幕后走向民生台前，也将加快‘互联网+’时代的四维化新型信息泉城的建设。这款手机APP是现代科技发展带给民众的福利，更是政府信息惠民的体现，它将让市民越来越便捷地享受到智慧城市建设服务。”

现在，市民可从各手机应用中心搜索“爱城市网”即可下载APP，也可以通过扫描下方二维码直接下载，漫步手机“政务大厅”，感受城市快捷便民服务。