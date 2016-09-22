大金空调荣获G20杭州峰会设备保障荣誉

追求卓越 专注实力

上海2016年9月22日电 /美通社/ -- 二十国集团(G20)领导人杭州峰会作为本年度在我国举办的最重要的国际会议，得到全国人民乃至世界各国的高度关注，其接待服务场馆工程设备保障及技术服务工作同样倍受瞩目，可以说，G20杭州峰会是设备服务行业的一大盛事。当二十国集团领导人应中国国家主席习近平邀请齐聚杭城，共商世界经济发展大计；当大型文艺演出《最忆是杭州》在夜西湖惊艳亮相，呈现历史和现实交汇的独特韵味……万众瞩目的G20杭州峰会背后，大金空调作为“G20杭州峰会接待饭店场馆工程设备保障及技术服务”单位，在会议举办前后及重点单位的服务保障方面全程参与，圆满完成会务服务保障工作。



大金空调荣获G20杭州峰会设备保障荣誉

拥有九十余年历史及雄厚实力的大金空调倾力入驻G20杭州峰会，为这一年度盛事提供了贴心出色的接待场馆工程设备服务保障，协力打造舒适高效空间，得到浙江省饭店业协会等单位的充分肯定和表扬，更赢得了服务监管部门及各国重点来宾们的充分认可和赞誉。

事实上，G20杭州峰会的接待场馆的服务保障工作并非大金在重大活动场合服务保障工作中仅有的一项，大金还在南美洲·智利第一高楼、亚洲·天空树、非洲·绿点体育场、北美洲·美国制冷协会总部、欧洲·威斯敏斯特宫等国际级重要场合的服务保障工作中有着活跃的身影，针对不同的空间需求，提供多样化的配套服务选择，以卓越品质尽显国际品牌的实力所在。

助力G20杭州峰会服务配套工作，是一种荣耀，更是一种担当和责任，能力越强，责任越大。未来，大金也将继续志于为国家服务保障安全建设保驾护航，持续稳定地提供前沿科技创新的产品及高品质的服务。



大金空调荣获G20杭州峰会设备保障荣誉

【关于大金】

力求在全球范围内以先进的技术创造新的价值，为社会作贡献

大金集团1924年成立，发展至今已成为世界上集空调、冷媒、压缩机的研发、生产、销售、服务于一体的专业企业，拥有雄厚的产品研发和生产能力。目前，大金在世界各地建立了212家子公司和生产基地，其中在24个国家设有84家生产基地，事业遍布全球145个国家，大金集团员工人数超60,800人。

为了实践“在全球范围发掘‘下一个需求’，创造新的价值，以领先于世界的先进技术为社会做贡献”的经营理念，大金在以日本、中国、美国为首的全球八大区域设立了研发团队，并在全球建立了完善的生产、销售、售后服务体系。