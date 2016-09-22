传化物流打造干线网络无车承运人平台

杭州2016年9月22日电 /美通社/ -- 9月20日，2016中国公路运力发展峰会在杭州召开，峰会由传化物流集团主办，行业协会专家、学者及C.H.罗宾逊、壳牌等国内外顶尖业内大咖300余人参加，共同探讨“无车承运人”模式在中国的未来。

现场，传化物流首次发布并详细解读了针对中国公路物流现状所打造的干线网络“无车承运人”模式 -- 精准运力模式，推出“千·万车队培育计划”，并与东风商用车、沃尔沃卡车、中国平安、中集集团、米其林（中国）、美铝集团等现场签约，达成战略合作意向。



2016中国公路运力发展峰会现场

“传化物流在打造‘中国智能公路物流网络运营系统’过程中，愿与各界志同道合的物流人一起，搭建开放、共创、共赢、共享平台，共同做好这个行业。”传化物流集团高级副总裁朱晓晖在峰会上发起邀约，“传化物流以构建系统生态核、联盟和投资孵化三种路径，聚集全国的物流人，为实现整个物流行业的高效、集约、标准化发展，共同改变物流行业小、散、乱、差的局面而努力。”同时对外透露，传化物流将着力打造具有标杆意义的全国干线网络无车承运人平台。

中国版“罗宾逊”的机遇

“无车承运人”平台的核心竞争力何在？全国公路干线运力如何一体化运营？

近日，交通运输部办公厅印发了《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》，提出在全国开展道路货运无车承运人试点工作。一时间，被公认为无车承运人“标准模板”的罗宾逊模式又被推上风口。



2016中国公路运力发展峰会现场

中国物流权威专家、研究员戴定一认为，公路货运市场进入一个结构调整为主的发展时代，无车承运人是在物流领域顺应改革的探索，对货运市场的发展具有重大影响。

“在未来一段时期，推进流通创新发展，加强智慧流通基础设施建设，推动无车承运人本土化实践，以增强流通领域公共服务支撑能力，已经成为物流行业发展的重要趋势之一。”中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会副会长蔡进在峰会致辞中表示。

整合运力与干线 打造干线网络无车承运人平台

现实运力的分散是“罗宾逊”模式在中国落地的难题之一。一方面，因货源不足造成的闲置运力，亟待整合提高效率和竞争力，而另一方面，大量的货源也急于找到可靠的高质量的物流供应商。

联合是趋势，亟需有资本、有实力的行业巨头。“精准运力通过培育车队，实现运力资源的优化配置，提升满足大型货主可视化、网络化、规模化、标准化服务的能力，提供运力一体化解决方案。”朱晓晖作出解读。

在传化物流精准运力的规划中，通过“千·万车队培育计划”实现运力资源整合配置，正是推进其“无车承运人”模式的第一步，目前已吸纳100余家优质专线企业、车队等，基本覆盖华南、华东、西南、华北、东北、西北区域的公路货运干线枢纽。

整合的最终价值在于规模化效应的达成。“通过整合这些企业的干线、网点资源，精准运力将形成全国干线网络，打造干线网络无车承运人平台。”传化物流精准运力事业部总经理陈宏表示。

届时，传化物流将可以精确匹配货主用户的需求，优化路线规划，最终打造货主端一站式发货服务，运力端的一站式运力供应链服务。

而东风商用车、沃尔沃卡车、中国平安、中集集团、米其林（中国）、美铝集团等战略合作商，将为精准运力千·万车队培育计划提供强大的战略支持和服务保障，协助推进无车承运人计划在国内的落地和实施。



2016中国公路运力发展峰会现场

这只是第一步。未来传化物流战略合作商将逐步增加，覆盖整个物流产业链体系的每个环节，为物流产业链上的各类主体提供最优质的服务。

集货能力与信息系统形成优势 传化物流体系支撑是核心竞争力

对于平台型物流企业，得货源者得天下。“无车承运人”的市场定位、盈利模式使得集货能力的重要性凸显。这也是传化物流精准运力打造“无车承运人”模式的优势之一。

基于实体公路港平台的建设，传化物流正逐步实现全国性网络布局。遍布全国80多个城市的“公路港城市物流中心”，为导入高质量的货主资源、拓展上游货源提供了渠道，形成了丰富而稳定的货源保障。

现代物流的生命线在于信息化与互联互通。对实体资源的有效整合之外，传化物流大规模智能信息系统的开发建设，更是精准运力的核心利器。

“罗宾逊有一个每年投入超过1亿美金的科技平台，它是全球统一的操作系统，其核心价值是提高客户全球范围内任何运输模式可视化的追踪。此外，它还是个非常灵活可定制的平台，可针对客户的个性化需求进行管理，满足供应链所需要的运输服务。”C.H.罗宾逊亚洲发展战略总监吕台欣表示。

而在传化物流智能信息系统中，通过交易平台化、物流管理信息化、终端智能化和服务O2O化，实现平台上人、车、货、港信息的全面信息采集与在线化，并实现对全网物流资源的智能化调配、运输过程的透明化管理和运输业务的安全监控，传化物流生态体系的支撑，形成了精准运力的核心竞争力。

传化集团董事长徐冠巨曾表示，针对我国生产性服务业落后的现状，传化物流正致力于通过“端-网-云”系统构建中国智能公路物流网络运营系统，为产业链条上的不同主体提供普惠、开放、统一标准的公共服务，实现对物流行业各要素的共享和高效利用，并逐步形成“物流行业大数据”，为国家、行业和企业提供决策支持和综合服务。