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Cision扩大领导团队

2016年09月22日 13:41 编辑： 经理人网编辑
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新增两位资深技术专家将推动公司的转型

芝加哥2016年9月22日电 /美通社/ -- Cision 今天很高兴宣布新增两名重要高管，进一步扩大其领导团队。曾就职于普华永道 (PwC) 和微软 (Microsoft) 的 Sean O'Driscoll 加入 Cision，担任公司首席战略研究官。他将负责企业战略、企业发展、业务拓展、客户成功、管理服务和观点研究工作。前标普环球 (S&P Global) 首席信息官 Robert Coppola 加入 Cision 担任首席信息官，负责在全球范围内管理和提升公司的技术能力和安全态势。

Cision 首席执行官 Kevin Akeroyd 表示：“随着我们不断构建打造新一代传播平台这一愿景，我们在新能力和架构方面大量投入，旨在帮助我们的客户提高技术水平、可评估性和绩效。Sean 和 Bob 是公认的创新者，他们拥有专长和领导力，能够帮助Cision提升我们的服务水平，更为重要的是能够帮助我们的客户在企业内开展创新和展现价值。”

O'Driscoll 称：“能够在现阶段加入 Cision 让我感到无比兴奋。Cision 已通过多项收购创建了业界领先的新一代创新平台，我们必将进一步拓展我们的业务能力。”

Coppola 说：“Cision 是媒体情报和内容发布领域的全球领导者。我期待通过使用技术和数据分析进一步发挥公司的潜力。”

在加入 Cision 之前，O'Driscoll 就职于普华永道，作为主要合伙人负责其全球数字化转型、社交和社群技术业务。Sean 之前还拥有自己的公司 Ant's Eye View，不仅如此，他还曾在微软担任过很多高级领导职务，包括微软旗下 MVP 计划和社区支持公司总经理。

在加入 Cision 之前，Coppola 在麦格劳-希尔 (McGraw-Hill Financial) 工作四年，担任标普资本智商 (S&P Capital IQ) 以及全球领先的资本和商品市场评级、基准和分析服务提供商标普道琼斯指数 (S&P Dow Jones Indices) 的首席信息与技术官，除了将多个独立团队整合成一个全球运营团队之外，他还负责推动重要技术战略和架构的开发。Bob 还曾在汤姆森路透 (Thomson Reuters) 和彭博社 (Bloomberg LP) 担任领导职务。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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