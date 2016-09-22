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俄罗斯联邦工业和贸易部在LINEAPELLE 2016设集体展位

2016年09月22日 13:38 编辑： 经理人网编辑
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10家领先的俄罗斯皮革工业公司参展米兰规模最大的展会LINEAPELLE 2016

米兰2016年9月22日电 /美通社/ -- 该集体展位由俄罗斯联邦工业和贸易部 (Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation) 以及俄罗斯制革工和鞋匠联盟 (Russian Union of Tanners and Shoemakers) 参与组织，展位在规模最大的皮革、配饰、组件国际展会2016年意大利琳琅沛丽皮革展 (LINEAPELLE 2016) 上正式开放。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160919/409264

集体展位展出领先皮革工业公司出口量较高的产品，这些公司包括：Khrom (‘Khrom’)、俄罗斯皮革 (‘Russkaya kozha’)、VKPLT 制革厂 (‘VKP LT’)、卡拉凡-SK (‘Karavan-SK’)、斯帕斯克制革厂 (‘Spassk Tannery’)、雷宾斯克制革厂 (‘Rybinsk Tannery’)、莱卡 (‘Layka’)、谢尔普霍夫“劳动”制革厂 (‘Serpukhov Tannery‘Trud’)、伏尔加制革厂 (‘Volga Tannery’)。

展会期间还计划签署几项战略协议、举行俄罗斯联邦工业和贸易部官方代表团与意大利皮革制造商联盟代表之间的会谈、以及轻工纺织创新科学生产中心 (Innovation Scientific-Producing Centre of Textile and Light Industry) 做“皮革工业公司技术规定”演讲。

2016年意大利琳琅沛丽皮革展的俄罗斯展位将一直开放到2016年9月22日。

国内贸易、轻工和消费市场部主管 Denis Pak 表示：“俄罗斯制造商的参展在国际营销宣传方面收到非常好的效果，因此俄罗斯联邦工业和贸易部连续第二年组织了集体展览和商业计划。我们打算把类似经验扩大到轻工业的其它子行业。”

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