上海连卡佛缤纷三周年 开启2016秋冬Pop风潮

Let’s Pop

上海2016年9月26日电 /美通社/ -- 作为大中华区首屈一指的高级时装及生活品味专门店，连卡佛于9月23日举办“Let’s Pop！”主题派对，庆祝大上海时代广场连卡佛开业三周年。著名演员刘涛、胡军作为特邀嘉宾到场，与顾客及时尚名流共同见证这一意义非凡的时刻，携手开启2016秋冬时尚新篇。

“Let’s Pop！”主题派对活动现场，缤纷撞色挑战视觉极限，从各式美食到趣味互动，淋漓展现与众不同的Pop风潮：专业DJ以金秋至in节拍点燃派对现场，到场嘉宾在跃动的音符之中尽情摇摆。不容错过的“Pop有惊喜”幸运抽奖，在享受游戏带来的愉悦时刻获得惊喜好礼；而现场特别设置的夹娃娃机和复古游艺机，将派对现场打造成精彩的梦幻乐园，让来宾纵享“Pop乐无限”。为了契合主题概念，连卡佛还为到场嘉宾准备了丰富多彩的个性拍摄道具，吸引来宾争相定格属于自己的“Pop时刻”，并经由社交网络与好友即时分享。不仅如此，连卡佛亦联合一众时尚潮流品牌独家推出联名合作款T恤及限量化妆包，一同记录意义非凡的2016秋冬Pop新视野。

活动图片：



连卡佛独家设计师T恤

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