世界上首家以温度为概念的时尚服装品牌ERAL NORTH长沙启幕

长沙2016年9月26日电 /美通社/ -- 9月24日，世界上首家以温度为概念的服装品牌 -- ERAL NORTH 长沙海信广场店正式开幕。简洁时髦并富有艺术气息的货品组合与通透现代的店铺形象相得益彰，白色为主基调的花艺布置，专属插画师定制手绘插画，创意伴手礼，现场并有2016秋冬产品 fashion show，灵感来源于“掉落地球的女孩”Girl fall to earth，以充满科技感的冰岛火山岩银灰为主打色调，绝大多数核心产品使用95%鹅绒为标配，以有温度的人性化设计结合尖端加热设备，以及 Body-mapping 未来科技，打造摩登极简、大气、有艺术感，现代新优雅的时尚风格。作为“创意集成生活方式智造者”，品牌很好地诠释了时尚、创意、科技的定位。



上：ERAL NORTH fashion show；下：ERAL NORTH长沙店铺形象

科技：支撑温度概念背后消费者的生活场景

作为世界首家以温度来划分产品的时尚服装品牌，ERAL NORTH 通过专业系统的科技研发，从材料、工艺、功能、细节等方面着手，提供不同温度下的最佳着装选择，使身体能够获取最佳舒适体感状态，实现-20o至+20o大幅度温差转换状态下的自由切换，暖美兼得。

温度划分产品背后秉承的是现代人群的生活场景化，ERAL NORTH 品牌的每一件衣服上，都有温度标签，表明这件衣服所适合的温度场景。无论是玩转办公室的时髦 LOOK，还是适合旅行的轻薄舒适穿搭，抑或是漫游各大博物馆、艺术圣地的时尚型格，或者是满足节气变化使人体持续保持最佳舒服状态的智能控温系列，还是挑战自我之旅抵御特殊气候的户外极寒装备。YOUR STYLE，WHEREVER YOU ARE。无论身在何处，都将保持自在有型。

每件衣服之所以能够满足不同的生活场景，其背后是强大的科技支撑。从面料、填充物、工艺到使用功能，ERAL NORTH 专属的研发团队秉承实现人体与温度的最佳着装体验，使服装成为人体与外界的媒介，让产品成为身体的最佳表达。

时尚：高品质赋予产品独特内涵

ERAL NORTH 产品将高级时装设计的羽绒产品与高品质的四季基本穿搭结合。羽绒作为 ERAL NORTH 的优势品类，摒弃了传统羽绒产品的认知，采用了羽绒时装的概念，从产品设计理念起始，从面料、工艺、廓型、细节处理以及穿着体验，让羽绒产品成为能够满足日常穿着，适合不同着装环境的时尚单品。同时，作为四季时装品牌，品牌除了开发出具有强大优势的系列羽绒产品，还有完整的四季实穿高品质基本款穿搭系列，品类丰富，极具价值和品质感。整体产品简洁、大气而优雅，且富有艺术气息，黑、白、灰为主体的色调，利落现代的廓型，又呈现出摩登极简的现代时尚风格，而产品细节凸显的元素又让产品摒弃平淡，画龙点睛般具有了 FUN 趣味。整体产品彰显了消费者族群引领潮流、灵魂年轻、独立自主的精神内涵。

创意：国内外团队集成创意营造国际化品牌体验

ERAL NORTH 的品牌打造来自国际化的团队，来自于创意集成，品牌构建包括产品、店铺形象、品牌视觉等分别来自于国内外优秀的团队，包括加拿大、法国、德国等等，从产品规划到实现，从品牌视觉搭建到执行，都秉承国际化的审美需求，在深刻理解消费者需求的基础上，打造时尚有品位的品牌基调，为消费者构建独特的品牌体验。

ERAL NORTH 的创意集成，在产品开发过程中联合国内外知名设计师，提供创意而兼具风格的服饰产品。品牌主理人 Douglas Kobernick 曾经服务于 CHANEL、HUGO BOSS、JUST CAVALLI ，在中国的时尚圈也很有声望。

店铺 SI 灵感来自于“流动的光影”，与 VI 品牌色渐变这一效果相得益彰，道具若隐若现，让服饰成为主题中的主题。该创意设计来自于颇具知名度的德国创意团队。

视觉大片摄影师组合 Hunter&Gatti 掌镜，模特为颇具个人风格的德国超模 luisabianchin，整体传达出年轻、奔放、大气而优雅的基调。



ERAL NORTH品牌主理人



ERAL NORTH品牌形象大片

全新商业模式匹配当下主流需求

ERAL NORTH 从一出生就带着先天的互联网基因。整个品牌构建模式线上线下成为一体，并通过各种能够为消费者带来轻松、便捷以及舒适的沟通渠道、环节，满足年轻消费者的需求。ERAL NORTH 将会为消费者创造更多的沟通平台、更便捷的体验空间、购物环境，更为多元化的品牌体验机制，更为独特及有趣的互动方式，更具有品质感的购物渠道。

目前，世界上首家以温度为概念的时尚服装品牌 -- ERAL NORTH 已经先后在沈阳、长沙开店，并即将于9月底登陆上海，更多品牌信息可以登陆品牌官网 ERAL NORTH 了解。