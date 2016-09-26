P2P资本与监管双寒冬，易港金融两周年庆迎春怒放

杭州2016年9月26日电 /美通社/ -- 梅花香自苦寒来，大浪淘沙始见金。2016年网贷行业受资本寒冬与互金监管寒潮的双袭，当其它平台纷纷抱团或谋求转型之际，在全国百多家车贷平台中，易港金融却凌寒迎春怒放 -- 继5月获得科达股份链动资本6000万战略投资后，易港金融发展势如破竹，2016年9月25日，“易起跨越 ，港恩同行”两周年大型主题庆典活动，在中国杭州天都城酒店隆重开幕。活动现场，易港金融高层携总部员工，还有来自全国36家营业部的员工代表，身着两周年文化衫，全场350余人一起悦享两周年生日盛宴。

易港金融两周年辉煌庆典的背后，网贷行业正风云变幻，监管大洗牌，易港金融车贷为何能在两周年之际破浪前行？下面与你一起探密易港金融两周年盛典背后的故事：

行业大洗牌易港金融何以胜出？

网贷行业初期门槛低、诱惑多，2013-2014年各路资本蜂涌而入形成网贷井喷局面，2015-2016年监管合规要求加强，最严监管《办法》推出，网贷行业也随之进入资本寒冬，为何易港金融能获得知名上市公司科达股份链动资本6000万的战略投资？

科达股份是一家稳重的上市公司，旗下链动资本投资的产业链18个板块，涉及汽车全行业资源，其对投资对象有很严格的要求。那易港金融凭什么被链动资本看中？栽下梧桐树，引得凤凰来，正是易港金融18年汽车金融行业经验和40年汽车销售服务实践，积累的优质汽车行业资源，吸引了链动资本，两者汽车行业资源相互有益补充，未来发展空间巨大。

易港金融立足汽车金融，借力上市公司，插上互联网金融的腾飞翅膀，已在车贷行业独树一帜。

监管寒潮单月交易逆增32%揭密

随着行业的透明化、规范化，行业红利减弱，P2P的未来致胜点在哪里？过去单纯靠技术优势做平台，靠资本跑马圈地的扩张模式，不再是竞争的角逐点，而监管之下，平台的合规性与资产风险管理能力，成为易港金融逆势爆发的两大核心竞争力。

易港金融在行业监管加强、平台批量淘汰过程中一直以来坚守合规底线：一是坚持小额分散，符合合规借贷限令；二是获许通过ICP网站经营许可证；三是信息披露，0坏账率、逾期项目等信息如实披露；四是坚决不碰资金池，理财资金交由第三方托管机构双乾支付全权托管。正是合规，网贷寒潮中易港金融迎来了春天，在易港金融官网看到其8月运营报告，易港金融交易额同比增长32%。另据互联网金融权威媒体鸣金网全国车贷平台排名显示，易港金融跻入全国车贷平台15强！



易港金融两周年庆活动现场

发力优质资产端决胜风控

资产为王，风控第一。面对监管日趋收紧，资产竞争愈发激烈的行业环境，P2P网贷已经逐步迈入以“资产”为主导的阶段。如何获得优质资产？易港金融具备获取优质资产的强大能力，公司旗下100多家优质汽车4S店，100多万优质汽车用户，37家营业部，具备长期稳定获取汽车行业优质资产及资源的能力。

但对于投资客户来说，易港金融又是如何保障车贷资产端标的安全性？车贷争夺战中，风控第一。易港金融拥有一支专业的风控团队与法务团队，银行级的评分模型，首创车贷风控口诀，从源头上保障车贷资产标的安全性。如果借款人不还款怎么办?该负责人指出，对借款人抵、质押的每辆车都装有GPS定位系统，公司与海康威视达成合作，26个仓库24小时红外线及视频监控等多项安全措施。遇上抵赖借款客户怎么办?目前易港金融坏账率为0，有电督团队，法务团队介入按相关程序可轻松变卖车辆。除此外，风险保障金全面覆盖，全员共担业务风险，真正做到了客户投资零风险。

践行普惠金融，勇担社会责任

为中小微企业创业者，提供便利、快捷的融资渠道，解决中小微企业借贷难、资金周转急的历史难题；同时，老百姓借助易港金融车贷平台，实现个人资产的保值增值，获得不错的理财收益，沐享普惠金融的春风。

唯专注才能专业，唯专业才能卓越。在易港金融官网上可以看到，易港金融产品标的丰富多样化，包括汽车抵押、质押贷，车商合格证质押贷、车银宝垫资贷、等额本息标、债权转让等产品。

公司介绍还提到，公司未来将深耕整个汽车金融产业链，整合新车金融、二手车金融、旧车融资、车商供应链金融，通过3-5年的努力，成为互联网+汽车金融业界的领导品牌。

未来“易”起跨越

，“港”恩同行

耐住寂寞，守住繁华。在网贷行业激烈竞争的大环境下，易港金融表现为何如此抢眼？

易港金融负责人认为：“易港金融，两年800多个日夜，一路走来，团队从8人成长为现在的500人；营业部从1家，成长为现在的36家；交易额从0，成长为现在的7.5亿（笔均8万）；从签订双乾支付第三方托管协议，到获得‘互联网金融’营业执照；从获得上市公司科达股份链动数据6000万A轮融资，到拿到ICP经营性许可证，两年不到的时间，易港金融从全国数百家车贷平台中脱颖而出，进入全国车贷15强。相信凭借康桥集团40年汽车销售和19年汽车贷款业务经验，易港金融有望逼近车贷平台龙头地位。”

“易”起跨越，“港”恩同行。新起点，新征程，易港金融正全力以赴，攀越下一座山峰 -- 规划2018年上市。