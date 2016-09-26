雷诺-日产联盟与微软携手开拓智能网联汽车的未来

北京2016年9月26日电 /美通社/ -- 近日，雷诺-日产联盟（以下简称“联盟”）与微软公司（Microsoft Corp.，以下简称“微软”）签订了全球合作协议，共同研发新一代技术，在全球范围内提升智能网联汽车的驾乘体验。双方将基于微软Azure云平台共同开发新一代的智能网联汽车服务，通过先进的导航、预防性维护、各种以车辆为中心的服务、远程跟踪车辆状态、外部移动体验以及无线升级等新功能为消费者带来更好的体验。

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雷诺-日产联盟汽车互联与移动服务高级副总裁Ogi Redzic表示：“汽车正日益走向互联网化、智能化和个性化。此次联盟与微软的合作能加快双方关键技术的开发进程，为消费者带来梦寐以求的、甚至是意想不到的互联场景。同时，我们的目标是通过一个全球统一的平台，为所有消费者提供智能网联出行。”

雷诺-日产联盟在把自动驾驶及车联网技术导入主流汽车市场的进程上始终保持领先，预计到2020年，联盟将推出超过10款搭载自动驾驶技术的车型，并通过提供相关服务，让消费者最有效善用在车内的时间。雷诺-日产联盟将持续开发并发布新的智能联网汽车服务及应用，使消费者可以轻松的通过移动网络进行工作、娱乐和使用社交媒体。以车辆为中心的服务功能，则可为消费者提供车辆使用信息、远程访问、远程诊断以及预防性维护等，从而简化、增强消费者与车辆的互动。

联盟通过安全、备受信赖而具延伸性的微软Azure全球性云平台，将会为世界各地的消费者提供服务。事实上，微软Azure云平台企业级的安全性，以及微软公司对严守规范的承诺，也是联盟选择与该平台合作的原因。微软Azure云平台灵活多变，支持多种操作系统、编程语言及工具，有利雷诺-日产联盟为这两大品牌配置独特的服务。

微软全球销售、市场及运营执行副总裁暨总裁Jean-Philippe Courtois认为：“虽然目前车联网体验才刚刚起步，但我们认为这项技术拥有改变汽车行业的巨大潜力。我们与雷诺-日产联盟合作推进该联盟的移动和云战略，为其消费者带来全新体验。雷诺-日产联盟是微软最佳的合作伙伴，因为其业务遍布全球、旗下品牌非常丰富，能够将全新的数字移动体验带给广大消费者。本次合作将为智能网联汽车树立新标杆。”

聚焦新一代技术

本次合作将推动顶级信息娱乐服务以及定位服务的发展，包括：

个性化设置车辆，并对设置进行保护：在个人数据安全的情况下，用户可以对车辆进行定制化设置，即在不同车辆间对设置进行转移，锁定或限定转移。通过增加以驾驶者为中心的驾乘体验，驾驶会变得个性化，将出现适应性路线规划、先进导航之类的服务。

高效：通过与微软合作，雷诺-日产联盟将提高车内时间的利用效率——即在车内通过网络随时处理工作和生活，更加高效。

可进行无线升级（OTA）：用户可以在车内使用无线升级（over-the-air，简称OTA）来下载最新版的软件应用，比如最新的自动驾驶软件和防碰撞应用。

随时与他人联系：用户只要在座椅上点击，就可以通知他人自己的预计到达时间，或提醒朋友们计划有变；车辆甚至可以自动支付高速路费和停车费。

远程监控车辆：用户通过智能手机或笔记本电脑即可随时随地监控车辆。同时还可以将车辆的控制权移交给需要用车的朋友或亲人，无需亲手将钥匙交给对方。通过手机应用，用户就能对车辆进行定位、远程加油及预处理、锁车或解锁车辆。

防盗保护：追踪软件可以定位被盗车辆并在汽车下一次启动前强制熄火。“地理围栏”技术会在车辆周围竖起一道无形的围栏，在车辆进入或离开预定区域或路线时发出提示。

提升驾乘体验：通过添加车联网技术，消费者将能够享受到先进的车辆诊断服务，接受汽车生产商提供的特色服务。收集真实的使用数据也能帮助车辆工程部门改善制造品质。